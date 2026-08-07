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Tổng thống Mỹ Donald Trump nói còn quá sớm để bàn về người kế nhiệm

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn còn quá sớm để bàn về ứng cử viên tổng thống 2028 và chưa chính thức ủng hộ ai trong đảng Cộng hòa.

Đoàn Hùng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 khẳng định ông chưa quyết định ủng hộ Phó Tổng thống JD Vance trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2028, đồng thời cho rằng hiện "vẫn còn quá sớm" để bàn về vấn đề này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin của báo The Washington Post cho rằng trong cuộc gặp với các nhà tài trợ của đảng Cộng hòa tại Phòng Bầu dục cách đây khoảng hai tuần, ông đã nói: "Cuối cùng chúng ta cần đưa JD Vance đắc cử."

Khi được hỏi liệu đây có phải là sự ủng hộ chính thức dành cho ông Vance hay không, ông Trump trả lời: "Không. Tôi nghĩ ông ấy rất xuất sắc, nhưng còn quá sớm để nghĩ đến chuyện đó."

Thời gian qua, Tổng thống Trump nhiều lần nhắc đến Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio là những gương mặt có tiềm năng đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2028. Ông từng gọi hai chính khách này là "đội hình trong mơ," thậm chí đề cập khả năng cả hai cùng đứng trong một liên danh tranh cử, song chưa nêu rõ ai sẽ là ứng cử viên tổng thống.

Về phần mình, Phó Tổng thống Vance nhiều lần khẳng định có mối quan hệ tốt đẹp với Ngoại trưởng Rubio và cho biết sẽ chỉ cân nhắc việc tranh cử sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News hồi tháng 6, ông Vance cho biết sẽ trao đổi với gia đình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump nếu tham gia cuộc đua.

Theo các cuộc thăm dò gần đây do nhiều hãng truyền thông Mỹ công bố, ông JD Vance hiện được đánh giá là gương mặt có nhiều lợi thế nhất trong số các ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, trong khi mức độ ủng hộ dành cho Ngoại trưởng Rubio cũng có xu hướng gia tăng.

Giới quan sát cho rằng việc Tổng thống Trump chưa chính thức ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào giúp đảng Cộng hòa duy trì sự linh hoạt trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Tổng thống Mỹ Donald Trump

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