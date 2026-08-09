Chính trị

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand góp phần tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa.

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Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến 14/8/2026. Trong đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta đến Australia.

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang ở giai đoạn phát triển năng động nhất với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở, chuyến thăm góp phần tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa.

(TTXVN/Vietnam+)
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Quan hệ Việt Nam-Australia

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

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