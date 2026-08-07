Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực 2 nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 32/2026/QH16, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác.

Tại Nghị quyết số 33/2026/QH16, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự.

Theo đó, tại Nghị quyết số 382/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Hoàng Văn Kiên kể từ ngày 28/7/2026.

Tại Nghị quyết số 386/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lý Công Hậu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu kể từ ngày 31/7/2026.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã ký ban hành Nghị quyết số 384/NQ-UBTVQH16 về việc thành lập Tổ tham mưu, giúp việc Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Tổ tham mưu, giúp việc gồm 14 đồng chí, do 1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm tổ trưởng./.

Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Nguyễn Tiến Hải Theo kết quả bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Nguyễn Tiến Hải, có 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành; 1 đại biểu không biểu quyết.