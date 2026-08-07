Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Tối 7/8, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 7/8 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam.

Tại các buổi tiếp, hội kiến và hội đàm, Lãnh đạo Việt Nam chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là dấu mốc thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Thái Lan cũng như xung lực mới cho hợp tác song phương trong thời gian tới.

Vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ coi trọng vai trò của Quốc hội Thái Lan trong thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan; khẳng định hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031; mong muốn sớm được đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp của Nhà vua Maha Vajiralongkorn, Thủ tướng Anutin Charnvirakul và các nhà lãnh đạo Thái Lan tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong tinh gọn tổ chức bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram khẳng định Thái Lan luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam; đánh giá hai nước có nền tảng hữu nghị bền chặt, nhiều lợi ích chiến lược tương đồng và tiềm năng hợp tác to lớn; cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương; nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại, giáo dục và du lịch.

Đánh giá cao hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan khẳng định Quốc hội Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tăng cường hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đã tham quan Nhà Quốc hội; thăm Đền Ngọc Sơn (Hà Nội); dự khai mạc Triển lãm trang phục dân tộc với chủ đề: "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan" do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026)./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng giữa Việt Nam-Thái Lan Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.