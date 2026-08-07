Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển thành phố

Chiều 7/8, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển thành phố và phân công 17 cán bộ tham gia hoạt động của Ban.

Theo quyết định, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giữ chức Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển thành phố.

Hai Phó trưởng Ban gồm: ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đồng thời điều động, phân công 14 cán bộ làm thành viên chuyên trách của Ban Nghiên cứu phát triển thành phố.

Trong đó, Tổ Nghiên cứu về kinh tế, văn hóa, xã hội gồm 7 thành viên. Ông Nguyễn Thành Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Liêu Tú giữ chức Tổ trưởng chuyên trách; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài chính và ông Võ Quốc Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ giữ chức Tổ phó chuyên trách.

Đối với Tổ Nghiên cứu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy điều động 7 cán bộ tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, việc thành lập Ban Nghiên cứu phát triển thành phố nhằm thực hiện Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tham mưu chiến lược cho Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về các chủ trương, giải pháp đột phá phát triển Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban có chức năng tập hợp trí tuệ, kinh nghiệm và dữ liệu của các cơ quan trong hệ thống chính trị; huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ lưu ý, Ban Nghiên cứu phát triển thành phố không phải là bộ máy trung gian hay làm thay chức năng của các sở, ngành, mà là cơ quan tham mưu chiến lược, nơi tập hợp đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, năng lực nghiên cứu, phân tích và dự báo để tham mưu cho lãnh đạo thành phố giải quyết những vấn đề lớn, việc khó và những nội dung chưa có tiền lệ.

Ông Đỗ Thanh Bình yêu cầu, các cán bộ được điều động về Ban phải làm việc với tinh thần khách quan, độc lập, khoa học, bám sát thực tiễn và đề cao trách nhiệm; mỗi báo cáo nghiên cứu phải có luận cứ, dữ liệu, phương án và kiến nghị cụ thể, bảo đảm tính khả thi để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ quá trình ra quyết định của Thành ủy.

Đối với các cán bộ được điều động về Ban Nghiên cứu phát triển thành phố, ông Đỗ Thanh Bình khẳng định đây không phải là sự sắp xếp làm giảm cơ hội phát triển hay là nơi "giảm tải" cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình công tác của từng trường hợp; việc bố trí vào Ban vẫn mở ra cơ hội để cán bộ tiếp tục rèn luyện, khẳng định năng lực thông qua chất lượng sản phẩm nghiên cứu và hiệu quả tham mưu.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuyển mạnh từ tư duy làm quy trình sang tạo ra sản phẩm cụ thể, đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra, tiến độ xử lý công việc và sự tín nhiệm của nhân dân; kiên quyết sàng lọc những cán bộ thiếu trách nhiệm, yếu năng lực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố./.

Cần Thơ điều động, phân công cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở cơ sở Thành ủy Cần Thơ công bố quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm, giao quyền và giới thiệu ứng cử với 60 cán bộ, trong đó điều động nhiều lãnh đạo cấp thành phố về giữ vị trí chủ chốt ở xã, phường.