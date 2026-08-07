Cần Thơ điều động, phân công cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở cơ sở

Chiều 7/8, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, triển khai phương án điều động, phân công, bổ nhiệm, giao quyền, chỉ định và giới thiệu ứng cử đối với 60 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố.

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Hòa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Hòa sinh năm 1976, quê quán tỉnh An Giang; trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi về công tác tại thành phố Cần Thơ sau sáp nhập, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang (cũ). Từ ngày 1/7/2025, ông là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Việc điều động ông Nguyễn Văn Hòa nằm trong nhóm cán bộ từ cấp thành phố về cấp xã và từ cấp xã về các cơ quan, đơn vị cấp thành phố. Nhóm này gồm 13 cán bộ, trong đó có 10 cán bộ được điều động từ thành phố về công tác tại các xã, phường và 3 cán bộ được điều động từ cơ sở về thành phố.

Cùng đợt này, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Ngoài trường hợp của ông Nguyễn Văn Hòa, nhiều cán bộ lãnh đạo sở, ngành cũng được điều động về cơ sở giữ các chức vụ chủ chốt. Trong đó, ông Nguyễn Du, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân An; ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Phú; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, được giới thiệu bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vị Tân; ông Nguyễn Thanh Sĩ, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, được giới thiệu bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Hưng; ông Lê Thanh Trang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, được giới thiệu bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh đợt điều động, phân công cán bộ lần này có quy mô lớn, liên quan đến nhiều vị trí lãnh đạo ở các sở, ngành, xã, phường và Ban Nghiên cứu phát triển thành phố. Đây không chỉ là việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn là yêu cầu tất yếu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Bí thư Thành ủy đề nghị các cán bộ được điều động phải nhận thức đúng ý nghĩa của chủ trương, nghiêm túc chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cán bộ từ cấp thành phố về cơ sở cần phát huy kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và tư duy điều hành để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu phải gần dân, sát dân, lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Đồng thời, các cán bộ cần kế thừa những kết quả đã đạt được ở địa phương, xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ cương, không tạo khoảng cách giữa cán bộ mới với cán bộ tại chỗ và nhanh chóng bắt tay vào công việc ngay sau khi nhận nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận địa bàn, đơn vị mới, phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi công vụ, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Mỗi cán bộ cần chủ động nghiên cứu tình hình thực tiễn, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ nhận nhiệm vụ mới sớm ổn định công việc, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030./.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Đỗ Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.