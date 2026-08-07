Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ sáu, ngày 7/8/2026, ngày làm việc thứ năm, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng

Nội dung 1: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội nghe các nội dung sau:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phát triển đô thị.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phát triển đô thị.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

Dự án Luật Phát triển đô thị.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Buổi chiều

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tại phiên thảo luận có 11 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đều đồng tình, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra trong việc chuẩn bị, cập nhật, bổ sung hồ sơ, tài liệu và tổ chức thẩm tra theo quy định của pháp luật.

Đa số ý kiến thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, góp phần bảo đảm tiến độ, đáp ứng yêu cầu tổ chức thành công sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng và điều kiện áp dụng; xử lý vướng mắc đối với các dự án, công trình đã thi công xây dựng khi chưa phù hợp với quy hoạch, chưa đồng bộ giữa các quy hoạch, chưa thi tuyển phương án kiến trúc; xử lý vướng mắc đối với việc khai thác, thu hồi khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng và khoáng sản nhóm IV để thi công các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 và các công trình, dự án có liên quan khi chưa được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản; xử lý chất thải xây dựng (trừ chất thải nguy hại) phát sinh trong quá trình xây dựng các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC; xử lý vướng mắc đối với các công trình, dự án thi công xây dựng khi chưa hoàn thiện thủ tục về đầu tư, xây dựng, đầu tư công và đất đai; phần diện tích đất lấn biển thực hiện Dự án BT; tổ chức thực hiện; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; các điều kiện được xem xét loại trừ, miễn trách nhiệm; cơ chế hậu kiểm; thời hạn thực hiện Nghị quyết.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tại phiên thảo luận có 12 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đều đồng tình, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra trong việc chuẩn bị, cập nhật, bổ sung hồ sơ, tài liệu và tổ chức thẩm tra theo quy định của pháp luật. Các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện; giải thích từ ngữ; không truy cứu trách nhiệm hình sự; loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cơ chế tạm hoãn, miễn trách nhiệm hình sự; không khởi tố vụ án hình sự; tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra vụ án, điều tra đối với bị can, vụ án đối với bị can, bị cáo và hoãn phiên tòa; tổ chức thực hiện; khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng, thẩm định, thẩm tra, thực hiện Nghị quyết; thời hạn thực hiện, hiệu lực của Nghị quyết.

Kết thúc thảo luận, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ bảy, ngày 8/8/2026: Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về 2 dự án Luật: (i) Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (ii) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội họp riêng, thảo luận ở Hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời./.

Cần có cơ chế khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm trong ứng dụng khoa học Đại biểu Quốc hội nhất trí ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ.

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