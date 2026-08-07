Chính phủ đề ra loạt giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 216/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026.

Nghị quyết nêu rõ thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó đoán định, tác động đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu... Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tình hình thiên tai, thời tiết cực đoan tiềm ẩn rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh năng lượng, tạo áp lực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, mục tiêu tăng trưởng, các cân đối lớn của nền kinh tế và công tác quản lý, điều hành.

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện 7 nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là 10 nghị quyết đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chung sức, đồng lòng, tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; rà soát kết quả thực hiện trong 7 tháng, xác định chỉ tiêu còn thấp để có giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, nhất là hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên (kịch bản 6 tháng cuối năm phấn đấu tăng trưởng khoảng 11,7% theo Nghị quyết số 180/NQ-CP của Chính phủ).

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10%

Chính phủ yêu cầu tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa chính sách tiền tệ chủ động và chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, trọng tâm, trọng điểm; ổn định tỷ giá và mặt bằng lãi suất. Theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế, bảo đảm ổn định giá cả, nguồn cung, thị trường, nhất là năng lượng (xăng dầu, điện, khí đốt), mặt hàng thiết yếu, giá vật liệu xây dựng.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025, giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công. Chủ động, tích cực huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước; đa dạng hóa thị trường vốn, phát triển đồng bộ thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn trung, dài hạn; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tháo gỡ triệt để "điểm nghẽn" thể chế; quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; xử lý dứt điểm các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là trong đấu thầu, quản lý đất đai, tài chính..., khơi thông nguồn lực cho phát triển. Khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027; định kỳ hằng tháng rà soát, cập nhật danh mục, tình hình triển khai, kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp chung.

(Ảnh: Vietnam+)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng

Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, năng lượng, hạ tầng số trọng điểm quốc gia... Phát huy hiệu quả vai trò của 3 khu vực doanh nghiệp: kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và thu hút FDI. Thúc đẩy đầu tư tư nhân và hợp tác công tư, tăng cường thu hút vốn xã hội hóa tham gia vào hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật số và năng lượng tái tạo. Phát huy vai trò "đầu tàu" của các vùng kinh tế, các cực tăng trưởng và các thành phố lớn, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai...; đẩy mạnh thi đua tăng trưởng 2 con số, đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa kinh tế cả nước.

Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thông; kích cầu thị trường nội địa, đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, phát triển du lịch, thương mại điện tử và dịch vụ tiêu dùng. Chủ động làm việc với các đối tác lớn để mở rộng thị trường xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới. Chủ động đón dòng vốn FDI thế hệ mới, chất lượng cao vào các ngành công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, các nhiệm vụ chuyển đổi số; khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải các-bon và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo

Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, chậm tiến độ để giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu. Mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để tăng tính minh bạch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm loại bỏ "tham nhũng vặt." Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm gắn với nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản.

Chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, lũ quét, sạt lở đất và áp thấp nhiệt đới, bão vào cao điểm của mùa mưa bão tháng 8 hằng năm tại Bắc Bộ, Trung Bộ cùng đợt triều cường, lũ sông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nâng cao năng lực cảnh báo và dự báo sớm; duy trì nghiêm chế độ trực ban, kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu và chủ động di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Chủ động rà soát quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ sản xuất nông nghiệp và phục hồi sau thiên tai.

Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chiến lược và các sự kiện lớn diễn ra trong tháng 8. Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng; nâng cao khả năng bảo vệ hạ tầng dữ liệu quốc gia và ứng phó với tội phạm công nghệ cao. Triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn giao thông. Triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân tại các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo...

Hướng dẫn người dân thực hiện làm thủ tục hành chính trên kios hành chính công thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Chuẩn bị tốt cho các chuỗi hoạt động đối ngoại trọng điểm

Triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại, hợp tác song phương và đa phương phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển kinh tế và nâng cao vị thế quốc gia. Chủ động tham gia các diễn đàn an ninh-kinh tế khu vực; kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân, quản lý biên giới và tuyên truyền đối ngoại; chuẩn bị tốt cho các chuỗi hoạt động đối ngoại trọng điểm từ nay đến cuối năm 2026.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo lĩnh vực quản lý nhà nước và quy định pháp luật, tập trung chỉ đạo rà soát danh mục quy hoạch ngành chưa được phê duyệt điều chỉnh ban hành tại Phụ lục V của Nghị quyết này, khẩn trương hoàn thiện việc lập, điều chỉnh, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý 3/2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ theo lĩnh vực quản lý nhà nước, định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột phá của bộ, ngành mình, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng./.

Bộ Tài chính: Thu hút đầu tư nước ngoài thúc đẩy tăng trưởng hai con số Bộ Tài chính đề xuất các nhóm giải pháp toàn diện nhằm thúc đẩy dòng vốn FDI, cải thiện thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.