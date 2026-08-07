Kho bạc Nhà nước: Thu ngân sách đạt 1.896.176 tỷ đồng, bằng 74,96% dự toán

Ngày 7/8, thông tin từ Kho bạc Nhà nước cho biết các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ động phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách.

Tính đến hết ngày 5/8, lũy kế thu ngân sách trong cân đối đã đạt 1.896.176 tỷ đồng, bằng 74,96% dự toán năm. Trong đó, khoản thu nội địa trong cân đối không kể dầu thô đạt 1.642.265 tỷ đồng, tương đương 74,65% dự toán năm. Khoản thu từ dầu thô đạt 37.904 tỷ đồng, hoàn thành 88,15% dự toán và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (sau khi trừ dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng) đạt 214.015 tỷ đồng, bằng 76,98% dự toán được giao.

Cùng với công tác quản lý thu, Kho bạc Nhà nước tập trung hướng dẫn, kiểm soát chi ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định. Tính đến hết tháng Bảy, hệ thống đã thực hiện thanh toán cho chi thường xuyên 829.773 tỷ đồng, đạt 45,9% dự toán năm của ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng). Đối với vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026, lũy kế thanh toán đạt 350.295,4 tỷ đồng, bằng 38,1% kế hoạch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời bằng 35,7% kế hoạch vốn bao gồm cả phần Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao thêm. Trong đó, vốn trong nước đạt 346.690,7 tỷ đồng và vốn ngoài nước xác nhận thanh toán đạt 3.604,8 tỷ đồng. Đối với kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm 2026, lũy kế thanh toán đạt 31.331,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 25,8% kế hoạch.

Trong hoạt động huy động vốn, tính đến ngày 31/7, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đạt 201.165 tỷ đồng, tương đương 40,2% kế hoạch năm. Riêng trong quý 3, khối lượng phát hành mới đạt 18.604 tỷ đồng, bằng 15,5% kế hoạch quý đã công bố. Trong đó, kỳ hạn phát hành bình quân đạt 9,23 năm với lãi suất phát hành bình quân ở mức 4,13% một năm.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước cho biết công tác kế toán, quyết toán ngân sách và lập Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2025 đã được triển khai đồng bộ. Hiện tại, ngành đã hỗ trợ hoàn thành việc lập báo cáo của toàn bộ các tỉnh, tiếp nhận báo cáo của 22 trên tổng số 41 đơn vị Trung ương và đang tổng hợp dự thảo báo cáo toàn quốc để trình Bộ Tài chính.

Nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, Kho bạc Nhà nước cho biết tiếp tục đẩy mạnh công tác hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trọng tâm là dự án Hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán Nhà nước số theo các quyết định điều chỉnh của Bộ Tài chính trong tháng 7/2026.

Đáng chú ý, việc ký kết quy chế phối hợp về quản lý tài khoản và kết nối dữ liệu giữa Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào ngày 4/8/2026 được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu chứng từ giấy và rút ngắn đáng kể thời gian giao dịch cho các đơn vị, tạo tiền đề hướng tới triển khai hệ thống thanh toán điện tử song phương phục vụ chi trả trực tiếp trong thời gian tới./.



Tiền gửi Kho bạc được tính 50% vào nguồn vốn huy động của ngân hàng Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc vào nguồn vốn ngân hàng từ 20% lên 50% nhằm hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và tăng khả năng thanh khoản.