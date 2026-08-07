Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Một quyết định sở hữu bất động sản là một kế hoạch kéo dài nhiều năm, gắn với kỳ vọng về một không gian sống, một tài sản bền vững và cả những dự định quan trọng của mỗi gia đình. Chính vì vậy, cùng với chất lượng sản phẩm, khách hàng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng đồng hành của nhà phát triển trong suốt hành trình an cư.

Đó cũng là tinh thần mà Masterise Homes hướng tới khi triển khai chương trình "Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững" trên toàn quốc. Thay vì chỉ mang đến những giải pháp tài chính, chương trình được xây dựng như một phần trong cam kết lâu dài của Masterise Homes nhằm gia tăng sự chủ động, an tâm và trải nghiệm dành cho khách hàng trong từng giai đoạn của hành trình sở hữu bất động sản.

Chương trình "Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững" được Masterise Homes áp dụng trên toàn quốc.

Giá trị của một bất động sản được kiểm chứng trong suốt quá trình trải nghiệm

Bất động sản cao cấp được tạo nên từ nhiều yếu tố như vị trí, quy hoạch, thiết kế, chất lượng xây dựng hay hệ thống tiện ích. Tuy nhiên, khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc sâu hơn, khách hàng không chỉ đánh giá giá trị của bất động sản ở thời điểm mở bán hay bàn giao.

Điều họ quan tâm nhiều hơn là khả năng duy trì chất lượng vận hành, sự phát triển của cộng đồng cư dân và cách chủ đầu tư tiếp tục hiện diện bằng những giải pháp phù hợp với các kế hoạch dài hạn.

Đặc biệt với nhóm khách hàng cao cấp, quyết định sở hữu bất động sản thường gắn liền với nhiều mục tiêu lớn như nâng cao chất lượng sống, xây dựng nền tảng cho gia đình, tích lũy tài sản hay hoạch định dòng tiền trong nhiều năm.

Giá trị của một không gian sống chất lượng được kiểm chứng trong suốt quá trình trải nghiệm.

Điều này khiến khả năng đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình sở hữu trở thành một trong những "thước đo" mới của thị trường, nơi năng lực của nhà phát triển không chỉ được đánh giá qua những công trình đã hoàn thành, mà còn ở cách thương hiệu tiếp tục bồi đắp giá trị sau khi dự án đi vào cuộc sống.

Đồng hành bằng những giải pháp thiết thực cho kế hoạch dài hạn

Tiếp nối chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, Masterise Homes triển khai chương trình "Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững", áp dụng trên toàn quốc đối với các dự án thuộc Masteri Collection và LUMIÈRE Series, cùng các chính sách riêng theo từng dự án.

Theo chính sách áp dụng trong thời gian từ 01/08 đến 30/09/2026, khách hàng có thể tiếp cận nhiều giải pháp tài chính vượt trội được thiết kế nhằm gia tăng sự chủ động trong quá trình sở hữu, bao gồm mức lãi suất đảm bảo 7,5%/năm trong 24 tháng, áp dụng đến 2028, ân hạn nợ gốc 24 tháng, ân hạn lãi 6 tháng cùng các điều kiện áp dụng theo từng dự án và phương án thanh toán.

Trong bối cảnh lãi suất vẫn là một trong những yếu tố được cân nhắc khi xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, các giải pháp này giúp khách hàng chủ động hơn trong việc quản lý dòng tiền, giảm áp lực trong giai đoạn đầu và có thêm dư địa để tập trung cho những kế hoạch của gia đình cũng như tương lai.

Giá trị của một không gian sống chất lượng được kiểm chứng trong suốt quá trình trải nghiệm.

Bên cạnh đó, trong dịp Vu Lan, Masterise Homes cũng dành tặng những phần quà tri ân dành cho khách hàng như lời cảm ơn đối với sự tin tưởng và lựa chọn thương hiệu: 03 chỉ vàng đối với khách hàng lựa chọn các sản phẩm thuộc phân khúc Masteri Collection và 06 chỉ vàng đối với khách hàng lựa chọn các sản phẩm thuộc phân khúc LUMIÈRE Series. Những món quà không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết gia đình – giá trị luôn được Masterise Homes trân trọng trong hành trình kiến tạo không gian sống.

Gia tăng quyền lợi trên nền tảng giữ vững giá trị

Trong một thị trường đang dịch chuyển mạnh về giá trị thực, các giải pháp dành cho khách hàng cần được xây dựng trên nền tảng tôn trọng định vị và chuẩn mực của sản phẩm. Với Masterise Homes, gia tăng quyền lợi không đồng nghĩa với thay đổi giá trị của bất động sản mà là tạo thêm điều kiện để khách hàng tiếp cận những giá trị ấy với tâm thế chủ động hơn.

Các không gian sống của Masterise Homes tiếp tục hiện thực hóa chuẩn mực hàng hiệu qua vị trí đắt giá, pháp lý vững chắc, tiến độ cam kết, chất lượng hoàn thiện cao cấp và hệ tiện ích được đầu tư bài bản.

Các dự án của Masterise Homes tiếp tục hiện thực hóa những chuẩn mực hàng hiệu trong bất động sản đã được xác lập: hiện diện tại những vị trí đẹp nhất trong các khu đô thị quy mô, sở hữu nền tảng pháp lý vững chắc, duy trì tiến độ xây dựng và bàn giao theo cam kết, đồng thời bảo chứng chất lượng qua thiết kế tinh tế, tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp cùng hệ tiện ích được đầu tư bài bản. Giá trị ấy tiếp tục được bồi đắp sau bàn giao thông qua năng lực quản lý vận hành chuyên nghiệp và các hoạt động chăm sóc cộng đồng xuyên suốt. Song song với đó, những giải pháp đồng hành được triển khai nhằm giúp khách hàng tiếp cận các giá trị ấy một cách chủ động hơn, mà vẫn giữ vững định vị và giá trị bền vững của từng dự án.

Chương trình "Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững" vì vậy không chỉ là một chính sách dành cho khách hàng trong giai đoạn hiện tại, mà còn là một phần trong định hướng dài hạn của Masterise Homes về việc không ngừng hoàn thiện trải nghiệm khách hàng trong mọi điểm chạm, từ quyết định lựa chọn đến quá trình vun đắp một cuộc sống chất lượng.

Với Masterise Homes, giá trị của một bất động sản không chỉ được tạo nên từ chất lượng của một công trình, mà còn được bồi đắp bởi sự đồng hành của nhà phát triển trong suốt hành trình sở hữu.

Chương trình “Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững” được Masterise Homes áp dụng từ ngày 01/08 đến ngày 30/09/2026, kèm điều kiện và thời hạn theo chính sách bán hàng tại từng dự án. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://masterisehomes.com/truyen-thong/tin-tuc-thuong-hieu/masterise-homes-gioi-thieu-chuong-trinh-dong-hanh-kien-tao-gia-tri-nang-tam-trai-nghiem-song-ben-vung hoặc liên hệ hotline (+84) 2839 159 159.

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