Cải cách WTO bế tắc do chưa thống nhất phạm vi đàm phán

Các cuộc thảo luận về cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể khi các thành viên chưa thống nhất được phạm vi và mục tiêu của từng nội dung cải cách.

Báo cáo của các điều phối viên phụ trách bốn nhóm chủ đề gồm các vấn đề nền tảng, cơ chế ra quyết định, phát triển và sân chơi bình đẳng cho thấy bất đồng vẫn tồn tại về những vấn đề cốt lõi cần ưu tiên.

Ở nhóm các vấn đề nền tảng, nhiều nước muốn tái khẳng định các nguyên tắc cơ bản của WTO thay vì sửa đổi chúng, trong khi một số khác cho rằng các nguyên tắc hiện hành cần được đánh giá lại để phù hợp với các thách thức mới như an ninh kinh tế, chính sách công nghiệp và tình trạng dư thừa công suất.

Nhóm phát triển tiếp tục chia rẽ về việc cải cách cơ chế ưu đãi đặc biệt và khác biệt (S&DT), với nhiều đề xuất áp dụng các tiêu chí khách quan hơn thay cho cơ chế tự nhận là nước đang phát triển, song cũng vấp phải phản đối từ nhiều thành viên.

Đối với sân chơi bình đẳng, các nước phát triển muốn tập trung vào trợ cấp công nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, chính sách phi thị trường và minh bạch, trong khi nhiều nước đang phát triển nhấn mạnh cần xử lý cả những bất cân xứng lâu dài như trợ cấp nông nghiệp, leo thang thuế quan và không gian chính sách phục vụ phát triển.

Ở nhóm cơ chế ra quyết định, các thành viên tranh luận giữa việc ưu tiên thực hiện các cam kết cũ nhằm khôi phục lòng tin hay tập trung vào các kết quả cải cách mới.

Sau kỳ nghỉ Hè, WTO sẽ tiếp tục các cuộc họp nhằm làm rõ phạm vi từng nhóm thảo luận, trong đó sẽ xem xét thêm các đề xuất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc.

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy tiến trình cải cách vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu và còn cách khá xa việc hình thành đồng thuận về hướng đi của WTO./.

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