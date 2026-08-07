IMF: Nhật Bản tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ

Phó Giám đốc Điều hành thứ nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Dan Katz, cho rằng sự phục hồi của nền kinh tế đang tạo dư địa cho Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tiến trình bình thường hóa chính sách tiền tệ sau hàng thập kỷ duy trì chính sách nới lỏng định lượng ở mức tối đa.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg Television ngày 6/8, ông Katz đánh giá Nhật Bản đang trải qua "cuộc chuyển dịch dài hạn vô cùng quan trọng," trong đó các cải cách cơ cấu được khởi xướng từ thời cố Thủ tướng Shinzo Abe tới nay mới bắt đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Ông nhấn mạnh: "BoJ đã bắt đầu từng bước thoát khỏi cơ chế lãi suất siêu thấp kéo dài gần 3 thập kỷ qua để tiến tới bình thường hóa chính sách."

Ông Katz - người từng đảm nhiệm vị trí Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Mỹ trước khi gia nhập IMF vào năm ngoái - bày tỏ kỳ vọng "BoJ sẽ thực hiện các bước đi cần thiết nhằm hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát song song với việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế."

Về các giải pháp BoJ cần thực hiện để hỗ trợ đồng yen, Phó Giám đốc IMF bổ sung: "Tỷ lệ lạm phát hiện vẫn ở mức hơi cao so với mục tiêu đề ra nên tôi dự báo tiến trình bình thường hóa chính sách sẽ tiếp tục được duy trì."

Tuần trước, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành đợt can thiệp chung đầu tiên vào thị trường tiền tệ để hỗ trợ đồng yen sau 15 năm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ không ngần ngại có thêm các hành động tiếp theo, nếu thấy cần thiết.

Tỷ giá giữa đồng USD và đồng yen được niêm yết tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 30/7/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 4/8, Bộ trưởng Bessent lưu ý việc can thiệp chỉ là một phần của giải pháp nhằm giải quyết tình trạng đồng yen đang bị "định giá thấp hơn đáng kể" so với giá trị thực.

Liên quan triển vọng kinh tế thế giới, ông Katz cho rằng kinh tế toàn cầu đã thể hiện sức chống chịu vượt xa kỳ vọng trước những căng thẳng địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Động lực lớn cho đà bứt phá này đến từ sự phát triển vượt bậc của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) - yếu tố được ông coi là "lực đẩy quan trọng" thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu thông qua các dòng vốn đầu tư liên quan.

Ông cho rằng thế giới "đang chứng kiến làn sóng đổi mới tài chính vô cùng mạnh mẽ từ các công nghệ và mô hình kinh doanh mới" và sự bùng nổ của dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại di động (mobile money) đã mang lại giá trị gia tăng to lớn cho cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp.

Đánh giá về tình trạng mất cân bằng toàn cầu, quan chức IMF chỉ ra rằng, nếu như trước đây, các quốc gia thường xuyên thay đổi vị thế giữa thặng dư và thâm hụt kinh tế, thì hiện nay trạng thái thâm hụt hoặc thặng dư lại kéo dài hơn.

"Tình trạng mất cân bằng toàn cầu ở mức cao và kéo dài ẩn chứa những rủi ro rất thực tế, bởi nó có thể dẫn đến những đứt gãy tài chính đột ngột và giải thể một cách thiếu kiểm soát," ông cảnh báo.

Hiện IMF đang tích cực đưa ra các khuyến nghị chính sách để giúp các quốc gia thành viên điều chỉnh chính sách nội địa và các liên kết kinh tế quốc tế nhằm hướng tới mục tiêu "tăng trưởng cân bằng hơn"./.

Thủ tướng Nhật Bản làm rõ về tỷ giá đồng yen và chính sách tiền tệ Theo Thủ tướng Takaichi, đà giảm giá của đồng nội tệ thời gian qua là "cơ hội lớn" cho các doanh nghiệp xuất khẩu và giúp gia tăng lợi nhuận cho Quỹ Dự trữ Ngoại hối Đặc biệt do chính phủ quản lý.