Hãng BMW bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu xe thuần điện “thế hệ mới”

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn ôtô Đức BMW bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu i3 thuần điện tại nhà máy chính ở München (Munich), đánh dấu lần đầu tiên một mẫu xe thuộc dòng “Thế hệ mới” (Neue Klasse) của hãng được chế tạo hàng loạt tại Đức.

Mẫu i3 mới được xem là phiên bản chạy điện của dòng 3 Series, một trong những dòng xe biểu tượng của BMW.

Việc đưa mẫu xe này vào sản xuất tại München có ý nghĩa đặc biệt đối với chiến lược chuyển đổi điện hóa của tập đoàn, bởi nhà máy này là cơ sở gắn bó lâu đời với thương hiệu và trước đó chuyên sản xuất các mẫu thuộc dòng 3 Series và 4 Series.

Để chuẩn bị cho i3 và các mẫu xe điện thế hệ mới, BMW đã cải tạo nhà máy München trong nhiều năm mà vẫn duy trì hoạt động sản xuất hiện hữu. Trên khoảng một phần ba diện tích nhà máy, tập đoàn đã xây dựng khu sản xuất thân xe mới, khu lắp ráp xe, các khu logistics và sảnh bàn giao xe. Quá trình tăng sản lượng được kỳ vọng diễn ra nhanh.

Thành viên Hội đồng quản trị BMW phụ trách sản xuất Raymond Wittmann gọi đây là một kỷ nguyên mới đối với nhà máy gốc tại München. Theo ông, với mẫu i3 thuần điện, BMW kết hợp hai biểu tượng quan trọng của hãng, đó là dòng 3 Series, mẫu xe gắn chặt với hình ảnh thương hiệu và nhà máy München, địa điểm sản xuất tiêu biểu nhất của BMW.

Giám đốc nhà máy Peter Weber cho biết việc khởi động sản xuất i3 giúp BMW giảm 10% chi phí sản xuất tại München. Từ năm 2027, cơ sở này dự kiến chỉ còn sản xuất xe thuần điện. BMW cũng có kế hoạch đưa thêm các mẫu khác thuộc dòng Thế hệ mới vào sản xuất, dù hiện chưa công bố cụ thể là những mẫu nào.

Động thái này cho thấy BMW đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nhà máy truyền thống thành cơ sở sản xuất xe điện hiện đại ngay tại Đức.

Trong bối cảnh các hãng xe Đức chịu sức ép lớn từ cạnh tranh xe điện, đặc biệt tại Trung Quốc và châu Âu, việc sản xuất i3 tại München không chỉ là bước đi công nghệ, mà còn là tín hiệu về nỗ lực giữ vai trò của Đức trong chuỗi giá trị ôtô thế hệ mới./.

Hãng BMW triệu hồi gần 11.000 xe tại Nam Phi do lỗi kỹ thuật Bộ khởi động của các xe nằm trong diện triệu hồi có thể bị mài mòn nghiêm trọng sau nhiều lần sử dụng, làm giảm khả năng nổ máy, thậm chí trong một số trường hợp có thể hoàn toàn không nổ máy được.

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