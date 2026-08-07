VN-Index tăng hơn 3 điểm nhờ sức bật nhóm dầu khí

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 7/8 với diễn biến giằng co khi lực tăng từ nhóm dầu khí, hóa chất, khu công nghiệp và một số cổ phiếu vốn hóa lớn đủ bù đắp áp lực điều chỉnh mạnh của nhóm Vingroup.

VN-Index tăng hơn 3 điểm, trong khi thanh khoản cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 3,28 điểm lên 1.768,06 điểm. Trên sàn HOSE có 164 mã tăng và 139 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 660,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 18.141,5 tỷ đồng, tăng gần 14% về khối lượng và 20% về giá trị so với phiên trước. Riêng giá trị khớp lệnh đạt khoảng 14.480 tỷ đồng. Tính chung cả tuần đầu tiên của tháng 8, VN-Index tăng hơn 32 điểm, tương đương 1,86%.

Diễn biến trong phiên cho thấy chỉ số tiếp tục rung lắc và giằng co khi kiểm định vùng kháng cự hình thành từ đáy cũ tháng 6/2026. Thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và thị trường có thể tiếp tục trải qua các nhịp tích lũy để thiết lập trạng thái cân bằng mới.

Nhóm dầu khí và hóa chất là điểm sáng nổi bật. GAS tăng hết biên độ lên 74.600 đồng/cổ phiếu, BSR tăng 4,6%, PLX tăng 6,7%, CNG tăng 4,8%, PVT tăng 2,8% và PVD tăng gần 2%.

Cổ phiếu khu công nghiệp cũng giao dịch tích cực khi GVR tăng kịch trần, trong khi BCM, SZC và ACC đồng loạt đóng cửa ở mức giá trần. IJC tăng gần 3%. Ở nhóm vốn hóa lớn, VNM tăng 5,1%, cùng BID, STB và CTG tăng hơn 3%, góp phần nâng đỡ chỉ số.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục gây áp lực lên thị trường. VHM giảm hơn 5%, VPL giảm 2,4%, VIC giảm 1,7% và VRE giảm 1,4%. Riêng nhóm này lấy đi gần 11 điểm của VN-Index.

​Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 0,8 điểm lên 294,33 điểm với 86 mã tăng và 57 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 46,2 triệu cổ phiếu, giá trị 749 tỷ đồng. Các cổ phiếu như BVS, VTZ, VC3, IDC, NRC, PVS và MBS tăng từ 1-2%, trong khi PVC tăng 4,3%.

Trên UPCOM, UPCOM-Index tăng 0,06 điểm lên 126,88 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 37,4 triệu cổ phiếu, giá trị 363,4 tỷ đồng. DDG, PVX và POM đồng loạt tăng trần, trong khi TVN, ACV và OIL tăng từ hơn 3% đến hơn 5%.

Về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 76 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, giá trị bán ròng đạt khoảng 59 tỷ đồng, tập trung tại VHM (285 tỷ đồng), TCB (219 tỷ đồng), VPB (205 tỷ đồng), VIC (153 tỷ đồng) và FPT (54 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 20 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM mua ròng gần 4 tỷ đồng.

Sau khi không chinh phục thành công vùng kháng cự 1.775-1.810 điểm, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc và giằng co trong ngắn hạn. Dòng tiền vẫn có xu hướng phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, trong khi thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, việc chỉ số duy trì được sắc xanh trong phiên cuối tuần và ghi nhận mức tăng gần 2% cả tuần cho thấy lực cầu vẫn hiện diện, tạo nền tảng để thị trường tiếp tục quá trình tích lũy và tìm điểm cân bằng mới trong các phiên tới./.

VN-Index tăng hơn 27 điểm, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 1.000 tỷ đồng Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hồi phục trong phiên 3/8 khi VN-Index tăng hơn 27 điểm, lên 1.763,84 điểm với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, trong rổ VN30, có 24 mã tăng.