Hàn Quốc áp dụng ưu đãi thuế hỗ trợ 6 ngành công nghiệp chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/8 công bố chính sách tín dụng thuế đối với hoạt động sản xuất trong nước nhằm tăng cường năng lực chuỗi cung ứng và thúc đẩy sản xuất nội địa trong các ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, pin thứ cấp và linh kiện robot trí tuệ nhân tạo (AI).



Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) cho biết nội dung trên đã được đưa vào Đề xuất cải cách thuế năm 2026 và được Chính phủ thông qua như một biện pháp hỗ trợ mở rộng cơ sở sản xuất trong nước.

Theo đó, chính sách tín dụng thuế mới sẽ áp dụng đối với 6 lĩnh vực được coi là có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình chuyển đổi xanh và an ninh kinh tế của quốc gia song nền tảng sản xuất trên thực tế còn tương đối yếu.

6 lĩnh vực được hỗ trợ bao gồm: điện Mặt Trời; điện gió; pin thứ cấp; bán dẫn; vật liệu cốt lõi; linh kiện robot AI.



Các doanh nghiệp của Hàn Quốc trực tiếp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước, đáp ứng các điều kiện theo quy định, sẽ được hưởng ưu đãi thuế dựa trên sản lượng thực tế và mức tín dụng thuế cơ sở. Chính sách này sẽ có hiệu lực đến cuối năm 2036.



Để thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng, Chính phủ Hàn Quốc cũng áp dụng hệ số ưu đãi theo địa điểm sản xuất, qua đó dành mức hỗ trợ cao hơn cho doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất ngoài khu vực thủ đô Seoul.

Cụ thể, hệ số ưu đãi được áp dụng như sau: Khu vực thủ đô: 1,0; các thành phố lớn ngoài khu vực thủ đô: 1,1; các địa phương khác ngoài khu vực thủ đô: 1,3; các khu vực ưu tiên ngoài khu vực thủ đô: 1,5.



Tuy nhiên, nhằm bảo đảm tính bền vững của ngân sách nhà nước, Chính phủ Hàn Quốc sẽ giảm dần mức ưu đãi trong 3 năm cuối trước khi chính sách hết hiệu lực, đồng thời không cho phép doanh nghiệp đồng thời hưởng ưu đãi này với chế độ tín dụng thuế đầu tư tổng hợp.



Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng kỳ vọng chính sách mới sẽ khuyến khích các doanh nghiệp vốn gặp khó khăn do chi phí sản xuất trong nước cao mở rộng hoạt động sản xuất tại Hàn Quốc, qua đó củng cố chuỗi cung ứng công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.



Trong thời gian tới, Bộ chủ quản sẽ phối hợp với Quốc hội và các hiệp hội ngành nghề để xây dựng các văn bản hướng dẫn, trong đó quy định cụ thể về danh mục sản phẩm được hưởng ưu đãi, điều kiện áp dụng và mức tín dụng thuế cơ sở đối với từng lĩnh vực./.

Top 100 doanh nghiệp đóng góp hơn 1.250 tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc 100 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Hàn Quốc đã tạo ra 1.250 tỷ USD giá trị kinh tế trong năm 2025, tăng 7,4% so với năm trước, trong đó Samsung Electronics tiếp tục dẫn đầu về mức đóng góp.

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