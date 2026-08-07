Giá dầu tăng trước những lo ngại về kế hoạch mở lại Eo biển Hormuz

Giá dầu thô nối dài đà tăng trong phiên 7/8, trước những lo ngại liên quan đến việc mở lại Eo biển Hormuz.

Vào lúc 13 giờ 34 phút ngày 7/8 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 85 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 83,34 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 52 xu Mỹ, hay 0,67%, lên 77,81 USD/thùng.

Giá dầu đã đi xuống vào đầu tuần này nhờ hy vọng về một giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, giá dầu Brent đã vượt mốc 80 USD/ounce trong phiên 7/8, khi Iran xem xét một dự luật cấm các tàu của Mỹ và Israel đi qua Eo biển Hormuz, đồng thời phạt các tàu vi phạm mức tiền lên tới 20% giá trị hàng hóa.

Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu trên đều hướng tới mức giảm giá khoảng 8%. Các nhà phân tích nhận định những diễn biến trong tuần này cho thấy sự căng thẳng giữa Iran và Mỹ vẫn chưa kết thúc.

Về thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông, theo một quan chức cấp cao của Iran, nước này đang tìm cách thu phí từ 5% đến 7% giá trị hàng hóa đối với các tàu sử dụng eo biển. Trong khi đó, Oman đang thảo luận về mức phí khoảng 3%, còn phía Mỹ muốn hoàn toàn không áp mức phí nào.

Giới chuyên gia nhận định mặc dù các tín hiệu trong tuần này về một thỏa thuận tiềm năng đã tạo ra biến động mạnh trong tâm lý thị trường, hiện tại thị trường vẫn chưa rõ những điều kiện nào cần phải đạt được để thỏa thuận chính thức được ký kết./.

Giá dầu tăng vọt do Iran xem xét cấm tàu Mỹ và Israel qua eo biển Hormuz Một nghị sỹ Iran cho biết một ủy ban thuộc Quốc hội nước này đang xem xét dự luật sơ bộ nhằm cấm các tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia không thân thiện di chuyển qua eo biển Hormuz.