Nhà đầu tư Anh đề xuất siêu dự án Tổ hợp cảng biển 18 tỷ USD tại Quảng Ninh

Ngày 7/8, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái An Holdings cùng các đối tác đến từ Vương quốc Anh nhằm trao đổi về ý tưởng đầu tư các dự án phát triển trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư đã giới thiệu ý tưởng phát triển dự án Tổ hợp cảng biển nước sâu và đô thị công nghiệp sinh thái Hải Hà tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 6.500ha, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 18 tỷ USD.

Theo đề xuất, tổ hợp sau khi đi vào hoạt động dự kiến đạt công suất thông qua khoảng 274 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 12,57 tỷ USD/năm và giải quyết việc làm cho khoảng 267.400 lao động. Nhà đầu tư cũng bày tỏ nguyện vọng được xúc tiến, triển khai các bước nghiên cứu, khảo sát dự án ngay trong quý 4 năm nay.

Thông tin tới các đối tác về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh địa phương đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 10 năm liên tiếp và đang phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 13% vào năm 2030. Định hướng phát triển khu công nghiệp-cảng biển Hải Hà đã được tỉnh xác định trong quy hoạch từ hơn 10 năm trước.

Bên cạnh đó, tỉnh đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics và thu hút dòng vốn đầu tư.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến nghiên cứu, triển khai dự án. Đồng thời, tỉnh mong muốn bên cạnh các lĩnh vực thế mạnh về logistics và dịch vụ cảng biển, phía nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị dựa trên các vùng nguyên liệu nông nghiệp tiềm năng của địa phương như chè, quế và hồi.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ban đầu, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục làm việc, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi để xem xét thúc đẩy dự án trong thời gian tới.

Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được hơn 1,095 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2026, Quảng Ninh phấn đấu thu hút từ 2,5-3 tỷ USD vốn FDI.

Tính chung cả vốn FDI và vốn đầu tư trong nước vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đạt trên 42.000 tỷ đồng.

Dòng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển dịch rõ nét từ "chiều rộng" sang "chiều sâu." Tỉnh ưu tiên các dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghệ cao, linh kiện điện tử, năng lượng xanh và logistics có giá trị gia tăng lớn./.

Dòng vốn FDI vào Quảng Ninh chuyển dịch tích cực về chất lượng Tính chung 7 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu kinh tế, khu công nghiệp địa bàn tỉnh đạt trên 42.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đóng góp hơn 1,095 tỷ USD.

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