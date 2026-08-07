Có 50 cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp nhận phục vụ xuất khẩu mít, sầu riêng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 5/8/2026, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chấp nhận 50 cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu phục vụ xuất khẩu mít, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Trong số đó, 47 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi (Cd) và 39 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Vàng O.

Trong số các địa phương có nhiều cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp nhận, Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu với 19 cơ sở; trong đó có 18 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm Cadimi và 12 cơ sở kiểm nghiệm Vàng O.

Hà Nội và Cần Thơ cùng có 8 cơ sở; Lâm Đồng có 3 cơ sở; Đắk Lắk có 2 cơ sở; Bắc Ninh có 2 cơ sở. Các địa phương Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Lạng Sơn mỗi địa phương có 1 cơ sở.

Danh sách các cơ sở được GACC chấp nhận gồm nhiều đơn vị thuộc hệ thống trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trung tâm chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, các viện kiểm nghiệm cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng.

Việc mở rộng danh sách các cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp nhận góp phần nâng cao năng lực kiểm nghiệm trong nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu về an toàn thực phẩm, rút ngắn thời gian kiểm tra trước khi xuất khẩu, qua đó hỗ trợ hoạt động xuất khẩu mít và sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Nghị quyết đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, đồng thời tăng cường hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm.

Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho xuất khẩu khi vụ thu hoạch sầu riêng tại Tây Nguyên sắp bước vào chính vụ./.

37 cơ sở kiểm nghiệm được chấp thuận để xuất khẩu mít, sầu riêng sang Trung Quốc Hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại bốn vùng trọng điểm trên cả nước, góp phần đáp ứng yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây.