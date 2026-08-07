Đồng Nai cần chuyển dịch thu hút đầu tư sang tổ chức chuỗi giá trị

Một tập đoàn lớn đến đầu tư có thể tạo ra hàng nghìn việc làm, nhưng nếu xung quanh tập đoàn đó hình thành thêm hàng trăm doanh nghiệp cung ứng của Việt Nam, các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu, dịch vụ logistics, tài chính và công nghệ, giá trị để lại cho địa phương sẽ lớn hơn rất nhiều.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Phiên đối thoại thành phố Đồng Nai, diễn ra chiều 7/8.

Theo ông Đặng Hồng Anh, thành phố Đồng Nai đã có nền tảng công nghiệp tương đối vững chắc. Bước tiếp theo cần hướng tới là nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp địa phương trở thành nhà cung cấp trực tiếp, nhà cung cấp cấp hai, cấp ba cho các doanh nghiệp đầu chuỗi và doanh nghiệp FDI.

"Muốn vậy cần thiết lập những cơ chế kết nối thực chất hơn; trong đó công khai nhu cầu mua hàng và tiêu chuẩn của các tập đoàn lớn; đánh giá năng lực doanh nghiệp địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp quản trị, công nghệ và chất lượng sản phẩm; tổ chức kết nối theo từng ngành, từng chuỗi, thay vì chỉ gặp gỡ giao thương chung chung," ông Đặng Hồng Anh nhìn nhận.

Theo ông Đặng Hồng Anh, có thể hình dung, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và quỹ đất là phần cứng; còn thể chế, dữ liệu, chất lượng phục vụ và khả năng phối hợp của bộ máy là hệ điều hành. Phần cứng hiện đại nhưng hệ điều hành chậm, thiếu đồng bộ thì toàn bộ hệ thống vẫn không thể vận hành hiệu quả. Do đó, đối thoại với doanh nghiệp cần được tổ chức thường xuyên, nhưng quan trọng hơn là sau đối thoại phải hình thành cơ chế phản hồi rõ ràng: vấn đề nào được xử lý ngay, vấn đề nào cần thời gian, cơ quan nào chịu trách nhiệm, tiến độ thực hiện ra sao.

Ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đồng Nai, cho rằng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Doanh nhân trẻ vì thế phải trở thành lực lượng đồng kiến tạo, cùng chính quyền tham gia giải những bài toán phát triển của thành phố.

"Với thành phố Đồng Nai trong giai đoạn mới, doanh nhân trẻ không chỉ là người thành lập doanh nghiệp hay tìm kiếm lợi nhuận. Doanh nhân trẻ phải là người tổ chức lại nguồn lực xã hội; đưa vốn đến nơi có khả năng sinh giá trị, đưa công nghệ vào những khâu còn lạc hậu, đưa người lao động vào những công việc có năng suất cao hơn và đưa sản phẩm Đồng Nai đến những thị trường xa hơn," ông Đặng Quốc Nghi chia sẻ, đồng thời cho rằng lợi thế địa lý mới chỉ là khả năng, sân bay đông khách không mặc nhiên làm doanh nghiệp địa phương giàu lên. Nhiều khu công nghiệp không mặc nhiên tạo ra một nền công nghiệp bản địa mạnh. Hàng hóa đi qua Đồng Nai không có nghĩa giá trị sẽ ở lại Đồng Nai. Thành phố đang đứng trước ba nguy cơ, trong đó dòng hàng đi qua nhưng giá trị không ở lại; FDI đứng cạnh doanh nghiệp nội địa nhưng chưa đứng cùng một chuỗi; số doanh nghiệp tăng nhưng số doanh nghiệp đủ sức lớn lên còn ít.

Vì vậy, theo ông Đặng Quốc Nghi, câu hỏi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp không phải Đồng Nai có thêm bao nhiêu dự án, mà là doanh nghiệp Đồng Nai sẽ tham gia vào phần việc nào, nắm giữ công nghệ gì và giữ lại bao nhiêu giá trị.

Tiến sỹ Võ Trí Thành - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Tiến sỹ Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính-Tiền tệ Quốc gia, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, nhìn nhận Đồng Nai là thành phố có tỷ trọng công nghiệp cao, tuy nhiên công nghiệp vẫn phần lớn là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp. Đồng Nai có sân bay Long Thành, đang triển khai khu thương mại tự do, hệ thống hạ tầng giao thông, logistics đồng bộ. Do đó, địa phương cần tập trung vào các động lực để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới là thể chế, hạ tầng, logistics, nhân lực…

Tại Diễn đàn, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ về thực trạng khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

Tại diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo địa phương cũng đã thảo luận nhiều nội dung như xây dựng chính quyền kiến tạo, nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả thực thi chính sách; phát huy lợi thế của Đồng Nai trong thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp đầu chuỗi; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn lực về vốn, đất đai, công nghệ và thị trường; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển các khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh; đồng thời xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hình thành đội ngũ doanh nghiệp có năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu./.

Đồng Nai điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu tăng 10% Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% đến 12% nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố Đồng Nai đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 23 chương trình, đề án và 46 công trình dự án trọng điểm.