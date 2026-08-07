Khởi động RE:ACT: Thử thách thanh niên đổi mới sáng tạo vì cộng đồng bền vững

Các nhà đổi mới sáng tạo trẻ trên toàn quốc sẽ có cơ hội nhận được khoản hỗ trợ lên tới 15.000 USD, sự cố vấn từ các chuyên gia, các cơ hội thử nghiệm thực tế và tham gia chuyến tham quan, học tập về đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc thông qua Dự án RE:ACT - Thử thách Thanh niên Đổi mới sáng tạo vì Cộng đồng Bền vững.

Dự án chính thức được khởi động vào ngày 7/8 bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) với sự đồng hành từ Samsung.

RE:ACT hướng tới tìm kiếm và hỗ trợ các giải pháp do thanh niên dẫn dắt nhằm giải quyết những thách thức thực tiễn của cộng đồng trên khắp Việt Nam. Qua chương trình, các nhà sáng tạo trẻ sẽ được đồng hành để phát triển ý tưởng, kiểm chứng giải pháp trong điều kiện thực tế và từng bước tạo ra những tác động tích cực, bền vững cho xã hội.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc của NIC cho hay với vai trò thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, đơn vị này kỳ vọng Chương trình RE:ACT sẽ giúp các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt đi từ nhận diện vấn đề, hình thành ý tưởng, phát triển sản phẩm mẫu đến thử nghiệm và hoàn thiện trong môi trường thực tế, qua đó nâng cao tính khả thi và khả năng tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Khởi động Chương trình RE:ACT - Thử thách Thanh niên Đổi mới sáng tạo vì Cộng đồng Bền vững., ngày 7/8. (Ảnh: Vietnam+)

Trong năm 2026, chương trình đặt mục tiêu thu hút hơn 600 hồ sơ đăng ký từ các dự án thanh niên trên cả nước. Các đội nhóm được lựa chọn sẽ nhận được một gói hỗ trợ toàn diện, bao gồm khoản hỗ trợ tài chính không hoàn lại và sáu tháng hỗ trợ kỹ thuật và cố vấn chuyên sâu, cùng cơ hội tiếp cận các "Môi trường thử nghiệm thực tế " (living labs), nơi những người trẻ có thể thử nghiệm, kiểm chứng và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh của mình trong môi trường thực tế.

Đáng chú ý, các đội tham gia cũng sẽ được tham gia các hoạt động nâng cao năng lực chuyên sâu và một chuyến tham quan, học tập thực tế tại Hàn Quốc, mang lại cơ hội tiếp cận với các hệ sinh thái và thực tiễn đổi mới sáng tạo nhằm củng cố và phát triển giải pháp của mình.

"Với tầm nhìn Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) ‘Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người,' chúng tôi tiếp tục đầu tư nuôi dưỡng các nhân tài tương lai để thế hệ kế cận có thể tiên phong trong lĩnh vực công nghệ. Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai của Việt Nam. Samsung sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để vươn xa hơn vai trò là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và trở thành đối tác đáng tin cậy nhất trong việc bồi dưỡng những tài năng công nghệ sẽ dẫn dắt tương lai của đất nước," ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết.

Theo ban tổ chức, chương trình RE:ACT được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đồng thời xác định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của tăng trưởng (Nghị quyết số 68-NQ/TW). Trước định hướng này, RE:ACT xây dựng lộ trình thực tiễn để thế hệ trẻ có thể phát triển, thử nghiệm và nhân rộng các giải pháp đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Bà Francesca Nardini, Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà chính là những đối tác đồng kiến tạo thúc đẩy sự phát triển bền vững. Các bạn trẻ thấu hiểu sâu sắc những thách thức tại cộng đồng của mình. Họ tiếp cận vấn đề bằng nhiều lăng kính đa dạng và thường nhìn ra những cơ hội mà nhiều người khác có thể bỏ lỡ. Trọng tâm của RE:ACT là kết nối nguồn lực của chính phủ, các trường đại học và doanh nghiệp để đồng hành cùng các nhà đổi mới sáng tạo trẻ và cộng đồng mà họ hướng tới phục vụ."

Ban tổ chức khuyến khích các đội nhóm thanh niên trên toàn quốc đăng ký tham gia. Chi tiết về tiêu chí hợp lệ, thời gian nộp hồ sơ, quy trình tuyển chọn và gói hỗ trợ sẽ được cập nhật trên cổng thông tin của chương trình cũng như các kênh truyền thông chính thức của UNDP tại Việt Nam, NIC và các đối tác của chương trình./.

"Doanh nghiệp phải là lực lượng nòng cốt phát triển công nghệ chiến lược" Chính phủ mong muốn tiếp nhận các ý kiến của doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khoa học, công nghệ, qua đó biến các nghị quyết thành hiện thực.