APIE Camp 2026: Kết nối sinh viên Việt Nam với cộng đồng Internet quốc tế

Ngày 7/8, Hội nghị nâng cao năng lực quốc tế và trao đổi học thuật về Internet cho giới trẻ, sinh viên, thường niên khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2026 (APIE Camp 2026) do Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) đăng cai tổ chức đã bế mạc.

Trong lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, APIE Camp thu hút sự tham gia của chuyên gia, học viên đến từ 10 quốc gia trong khu vực.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang, Quyền Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam cho biết, APIE Camp 2026 hướng đến mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ năng hợp tác quốc tế của những kỹ sư Internet thế hệ tiếp theo và tinh thần cộng đồng của Internet.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, việc Việt Nam đăng cai APIE Camp là dấu mốc quan trọng, khẳng định ghi nhận của cộng đồng Internet khu vực đối với năng lực của Việt Nam trong phát triển Internet quốc gia và vai trò của Việt Nam trong cộng đồng Internet khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhiều năm qua, Việt Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về Internet. Là cơ quan quản lý tài nguyên Internet quốc gia, Trung tâm Internet Việt Nam chủ động thúc đẩy hợp tác với các tổ chức Internet quốc tế, dẫn dắt chia sẻ kinh nghiệm, phát triển cộng đồng kỹ thuật và đào tạo thế hệ kỹ sư Internet tương lai.

Tổ chức APIE Camp 2026 tại Việt Nam thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực số, hội nhập quốc tế, tạo ra diễn đàn kết nối sinh viên Việt Nam với cộng đồng Internet khu vực, nâng cao lực lượng kỹ sư trẻ, đóng góp cho sự phát triển của Internet quốc gia. Hội nghị cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam, khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong phát triển Internet, hạ tầng số và nguồn nhân lực số của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bám sát chủ trương, định hướng đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới.

Trong 5 ngày diễn ra APIE Camp (3-7/8), các bạn học viên được học tập, thực hành về Internet vạn vật, điện toán đám mây, hệ thống tên miền, ảo hóa mạng… Cụ thể, ngày đầu tiên của APIE Camp, học viên được tiếp cận những kiến thức nền tảng về triển khai hạ tầng mạng, kết nối thiết bị mạng, triển khai mạng không dây, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, chuyên gia Trung tâm Internet Việt Nam và quốc tế.

Ngày thứ hai với chủ đề “Xây dựng nền tảng hạ tầng Internet hiện đại," APIE Camp 2026 tiếp tục mang đến chuỗi nội dung chuyên sâu do các chuyên gia mạng tại Trung tâm Internet Việt Nam trực tiếp hướng dẫn. Các học viên được tìm hiểu về ảo hóa mạng (Network Virtualization), làm quen với hệ điều hành Linux trong quản trị hạ tầng mạng và nâng cao kiến thức về an toàn thông tin, bảo mật mạng. Không chỉ là những bài học lý thuyết, học viên còn tích cực tham gia các phiên thực hành và trao đổi cùng chuyên gia, từng bước xây dựng nền tảng vững chắc để vận hành và phát triển hạ tầng Internet hiện đại.

Với ngày học thứ ba, các học viên khám phá chuyên sâu về Hệ thống tên miền (DNS) thông qua các phiên học và thực hành cùng chuyên gia, quản trị DNS, các bài thực hành nâng cao…

Ngày học thứ tư, học viên khám phá hai lĩnh vực quan trọng của hạ tầng số hiện đại: Internet vạn vật (IoT) và Điện toán đám mây (Cloud Computing). Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, học viên không chỉ tìm hiểu kiến thức nền tảng mà còn trực tiếp thực hành triển khai các ứng dụng IoT và dịch vụ trên nền tảng đám mây. Thông qua các phiên học kết hợp thực hành, các học viên từng bước nâng cao kỹ năng triển khai, vận hành hệ thống và tiếp cận những công nghệ đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số.

Trong suốt thời gian diễn ra APIE Camp, các học viên đã cùng học tập, thực hành, làm việc nhóm, trao đổi học thuật và chia sẻ những góc nhìn đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Chính sự đa dạng đó tạo nên giá trị đặc biệt của APIE Camp và thể hiện tinh thần cởi mở, hợp tác, là nền tảng của cộng đồng Internet toàn cầu.

Bên cạnh các hoạt động đào tạo, học viên cũng dành thời gian khám phá Hà Nội, tìm hiểu văn hóa Việt Nam và xây dựng tình bạn bền vững. Những mối quan hệ được hình thành tại APIE Camp sẽ trở thành nền tảng cho các dự án hợp tác và những sáng kiến Internet trong tương lai.

APIE Camp là hội nghị nâng cao năng lực quốc tế và trao đổi học thuật về lĩnh vực Internet cho giới trẻ, sinh viên, thường niên khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Trung tâm Thông tin mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APNIC), APNIC Foundation hợp tác với School on Internet Asia (SOI Asia) thuộc Đại học Keio (Nhật Bản) điều phối tổ chức. Qua nhiều năm triển khai, APIE Camp trở thành một trong những chương trình nâng cao năng lực kỹ thuật Internet có uy tín trong khu vực, thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ./.

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