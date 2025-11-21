Triển khai Phòng Lab UAV và Robot nông nghiệp dành cho sinh viên tại miền Tây

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực UAV, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là tiền đề để khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng tốc phát triển. Nắm bắt nhu cầu, Đại học Cần Thơ cùng CT Group đã hợp tác đưa vào hoạt động Phòng thí nghiệm Đổi mới sáng tạo UAV & Robot trong nông nghiệp (UAV & Robot AgriTech Innovation Lab).

Đây cũng là lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục Việt Nam xuất hiện một phòng lab nghiên cứu chuyên sâu về UAV và robot nông nghiệp, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong việc đưa công nghệ cao vào đào tạo và nghiên cứu.

Điểm độc đáo của UAV & Robot Agritech Innovation Lab là hệ thống sản phẩm công nghệ do chính người Việt nghiên cứu và phát triển, thay vì mô phỏng lý thuyết hay trưng bày mô hình công nghệ nhập khẩu như các phòng lab truyền thống. Với thiết bị hiện đại, các sinh viên sẽ được trực tiếp nghiên cứu, thực hành, làm chủ công nghệ máy bay không người lái (UAV), mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới trong tương lai.

Đại diện nhà trường cho biết đã đầu tư rất nhiều trang thiết bị để phục vụ công tác đào tạo. Riêng đối với lĩnh vực liên quan đến UAV, lần đầu tiên nhà trường sở hữu Phòng thí nghiệm Đổi mới sáng tạo UAV & Robot trong nông nghiệp, chuyên nghiên cứu về thiết kế, chế tạo và điều khiển UAV, cung cấp cho sinh viên môi trường thực tập tốt hơn. Phòng thí nghiệm cũng trang bị các thiết bị kỹ thuật khác như robot nông nghiệp, mobile robot để phục vụ nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp của sinh viên.

"UAV & Robot Agritech Innovation Lab không chỉ là món quà 20/11 đặc biệt ý nghĩa, mà còn là bước tiến lớn để thầy cô có thêm không gian công nghệ để giảng dạy trực tiếp, đưa sinh viên đến gần hơn với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay," Tiến sỹ Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ, cho biết.

UAV & Robot Agritech Innovation Lab đi vào hoạt động chính là sự cụ thể hóa cam kết đã ký kết trước đó giữa CT Group và Đại học Cần Thơ tại chương trình hội thảo khoa học "Bản sao số quốc gia – Đột phá công nghệ cho nông nghiệp thông minh vùng Đồng bằng sông Cửu Long," được tổ chức vào tháng 9/2025 vừa qua.

Ở giai đoạn tiếp theo, CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group) sẽ tiếp tục đầu tư các robot nông nghiệp để tích hợp với UAV trên cùng nền tảng bản sao số quốc gia NDT 15 (National Digital Twin 15) do chính Tập đoàn CT Group phát minh.

Đoàn tham gia Hội nghị tham quan UAV & Robot Agritech Innovation Lab. (Ảnh: CT Group)

UAV & Robot Agritech Innovation Lab được CT Group trao tặng đến Đại học Cần Thơ vào đúng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, cũng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Công Nghệ (nay là Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ) và cùng thời điểm diễn ra Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 lần thứ 7, tổ chức tại Đại học Cần Thơ, trong 2 ngày 19-20/11.

Đây là diễn đàn học thuật cấp cao và có ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực, tạo không gian đối ngoại mở, hướng đến giải quyết những thách thức chung của khu vực ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Trong dịp này, hơn 120 Hiệu trưởng và các lãnh đạo từ các đại học, trường đại học trong khu vực ASEAN… đã có cơ hội đến tham quan và dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến UAV & Robot Agritech Innovation Lab được đặt tại Khu phức hợp phòng thí nghiệm (RLC) của Đại học Cần Thơ./.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sắp có trường đào tạo phi công UAV Đại học Cần Thơ đã ký kết hợp tác với CT Group mở hướng đào tạo phi công máy bay không người lái, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp thông minh.