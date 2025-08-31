33 năm trong 80 năm: Câu chuyện mới về 'Ý chí Việt Nam’

Có một doanh nghiệp âm thầm bền bỉ, can trường và liên tục chuyển mình với hành trình 33 năm đồng hành cùng đất nước, không phút giây nào lãng quên, để hôm nay có thể khẳng định rằng: Việt Nam hoàn toàn có thể đi lên bằng công nghệ do chính người Việt sáng tạo, làm chủ.

Chiến lược phát triển với 9 ngành công nghệ lõi

Từ một doanh nghiệp kín tiếng thành lập năm 1992 với các ngành xuất nhập khẩu, sản xuất, thương mại và bất động sản, đến hôm nay CT Group đã trở thành một Tập đoàn công nghệ tiên phong của Việt Nam. Năm 2022, CT Group được trao Huân chương Lao động hạng Nhất dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn (29/06/1992 – 29/06/2022).

Đặc biệt, đúng ngày nhận Huân chương lao động hạng Nhất, Tập đoàn chính thức công bố chiến lược phát triển 30 năm tiếp theo với 9 ngành công nghệ lõi, đã âm thầm nghiên cứu, chuẩn bị từ những năm trước: Công nghệ bán dẫn; Máy bay không người lái (UAV) và thiết bị không gian tầm thấp (LAE); Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; ESG với tín chỉ carbon, nhà robot ít phát thải, CCTPA, CT Modulex; Tiền số xanh; Ôtô điện và tàu điện không người lái; Năng lượng mới; Công nghệ gen và tế bào; Công nghệ lượng tử. Và 3 ngành truyền thống bền vững: Đô thị thông minh; Phát triển hạ tầng giao thông - kỹ thuật - kinh tế - xã hội và logistics xanh; Thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe.

Lễ khởi công Nhà máy bán dẫn CT Semiconductor. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày nay, nhìn lại chặng đường ứng nghiệm mới thấy giá trị của đội ngũ làm chiến lược. Chưa kể là từ chiến lược đến thực hiện không hề đơn giản. Đây là một con đường vượt ngàn chông gai mà ít doanh nghiệp Việt Nam nào trải qua. Có rất nhiều điều đến nay mới kể.

Năm 1997-1998, khi khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Á, cũng chính là giai đoạn CT Group với đội ngũ non trẻ đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo qua Đông Âu, lưới xơ dừa qua Hàn Quốc, Nhật và nhập khẩu máy móc xây dựng, lắp ráp điện thoại bàn hiệu CT 1000, CT 2000…

Xuất khẩu vô cùng gian nan nhưng thu tiền trong khủng hoảng tài chính còn gian nan hơn nhiều. Đội ngũ lãnh đạo CT Group vắt óc suy nghĩ và một ý tưởng lóe sáng, làm barter trade (đổi hàng lấy hàng), chỉ còn là khâu OEM sao cho phù hợp với Việt Nam… Cuối cùng bài toán đã được giải, tất cả công ty từ kế toán, bảo vệ đều tập trung đi bán hàng.

Cứ như thế, CT Group kiên cường và sáng tạo đi qua cả 3 cuộc khủng hoảng giai đoạn 2007-2008 và 2020-2021 một cách kỳ lạ. Trong khi vẫn duy trì được giá trị cốt lõi là Doanh nghiệp vì cộng đồng. Những thành tựu từ trong giông bão lần lượt được Nhà nước ghi nhận công bằng, đều đặn. Năm 2012, CT Group được trao Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2017 được Huân chương Lao động hạng Nhì và 2022 được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ý chí Việt Nam, Trí tuệ Việt Nam

Với sự chuẩn bị kỹ từ trước và trong suốt mùa dịch Covid-19, chặng đường 3 năm đầu tiên (2022 - 2025) trong kế hoạch 30 năm lần 2 (2022 – 2052), CT Group đi sâu vào việc đào tạo nguồn nhân lực và R&D về công nghệ, để bước vào năm 2025 là sự bùng nổ mạnh mẽ về sản phẩm và thương mại hóa, giới thiệu các sản phẩm tiên tiến của cả 9 ngành công nghệ lõi, giai đoạn 2025 ghi nhận dấu mốc của sự phát triển vượt bậc ở khối Khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và bộ tứ Nghị quyết cốt lõi trong giai đoạn mới của Đất nước, CT Group đã sẵn sàng làm người tiên phong tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với CT Group, Nghị quyết như tiếp thêm một 'vũ khí tối thượng' là ý chí Việt Nam và trí tuệ Việt Nam, là một ngọn lửa thôi thúc, mở ra một kỷ nguyên mới: từ chỗ đầu tư âm thầm nhiều năm, Tập đoàn bước vào giai đoạn bứt phá với những sản phẩm công nghệ lõi.

Chỉ trong 6 tháng triển khai Nghị quyết 57, CT Group đã làm được khối lượng công việc của 2 năm, gồm gần 100 Hội nghị, Hội thảo về Tuổi trẻ Việt Nam và Nghị quyết 57, loạt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào Đại Lễ 30/4/2025 - Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Ngày 29/4/2025, CT Group khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo 4.0 đầu tiên của Việt Nam - CT Innovation Hub 4.0. CT Group đã tặng cho thành phố Hà Nội một Trung tâm đổi mới sáng tạo 4.0 tại 46 Trần Hưng Đạo, sẽ khánh thành dịp mừng Đại hội Đảng thành phố Hà Nội. Hiện mô hình công nghệ này đang được nhiều thành phố khác quan tâm, kể cả nước ngoài.

Ngày 30/4/2025, CT Semiconductor (thành viên CT Group) khởi công giai đoạn 2 nhà máy chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ công nghệ.

Không chỉ chuyển đổi số, CT Group còn dẫn đầu chuyển đổi xanh với CCTPA - sàn giao dịch tín chỉ carbon trong Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, với hàng trăm dự án thực hành mục tiêu kép.

Lễ ra mắt bản thiết kế chip ADC đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế 100%

Ngày 29/6/2025, Diginal (Thành viên CT Group) ra mắt bản thiết kế chip 12 bit tốc độ mẫu 200 MSPS đầu tiên của Việt Nam do 100% kỹ sư Việt Nam phát triển.

Ngày 12/8/2025, Tập đoàn này cũng đạt được đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái hạng nặng cho Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Hiện nay hai bên đang làm việc chặt chẽ cho đơn hàng này và 5 nhà máy của CT Group đang ráo riết chuẩn bị cho đơn hàng, đặc biệt là nhà máy đúc đang chuẩn bị nhiều chi tiết khó.

CT Group cũng có đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc trong dịp trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí Thư Tô Lâm.

Tháng 7/2025, bắt đầu triển khai thử nghiệm Bản sao số Quốc gia 15 lớp cho Thành phố Đà Nẵng.

Tập đoàn này cũng đã tặng 100 tỷ cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tặng trường đào tạo phi công nông nghiệp cho Đại học Cần Thơ và nhiều Đại học khác.

Nhân dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9, CT Group sẽ công bố món quà đặc biệt cho 600.000 người Việt đang bị mù vĩnh viễn, 300.000 người đang lo chăm sóc. Không chỉ đem lại hạnh phúc vỡ òa cho nhân dân mà còn tạo ra một thêm gần 1% lực lượng lao động mới, có thể đóng góp thêm gần 1% GDP cho Quốc gia.

Hành trình 33 năm lẻ từ một doanh nghiệp tư nhân khởi nghiệp trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nay Tập đoàn đã có 68 công ty thành viên, hiện diện tại 12 quốc gia, hoạt động trong 12 ngành với trọng tâm là công nghệ lõi 4.0. Trong suốt hành trình ấy, CT Group luôn gắn sự phát triển của mình với khát vọng dân tộc.

Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“80 năm trước, Ông cha ta giành độc lập cho dân tộc, ngày nay đã đến lúc chúng ta phải đứng lên giành độc lập về khoa học công nghệ, để con em chúng ta ngẩng cao đầu bước ra thế giới, chinh phục nền khoa học công nghệ 4.0, để trả lời cho thế giới về một Việt Nam mới hùng cường," ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group chia sẻ.

Đồng hành cùng quốc gia vươn lên ghi tên trên bản đồ công nghệ thế giới, 33 năm là một hành trình nhiều chông gai, thấm đẫm mồ hôi và đầy nước mắt của một tập thể kiên cường, cùng sự đồng hành vững chãi của hơn trăm trường đại học trong nước và quốc tế, các nhà khoa học Việt Nam và kiều bào.

CT Group đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng quốc gia trong một chặng đường mới - nơi ý chí Việt Nam và và trí tuệ Việt Nam là lõi thép vững vàng để đất nước vươn lên. Đây là 'tuyên ngôn thép' rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đi lên bằng chính công nghệ của mình và CT Group chọn trở thành minh chứng sống động cho khẳng định đó./.

CT Group trình làng chip IoT “Make in Vietnam” do kỹ sư Việt thiết kế Việc ra mắt bản thiết kế chip ADC, một sản phẩm công nghệ cao do các kỹ sư Việt Nam thiết kế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ lõi của người Việt trong kỷ nguyên số.