Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sắp có trường đào tạo phi công UAV

Tại Hội thảo khoa học "Bản sao số quốc gia đột phá công nghệ cho nông nghiệp thông minh vùng Đồng bằng sông Cửu Long" diễn ra vào 9/9 vừa qua tại thành phố Cần Thơ, Đại học Cần Thơ cùng Tập đoàn CT Group ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược

Một trong những hợp tác chiến lược giữa hai bên là thành lập Trung tâm UAV - Robot nông nghiệp và trường đào tạo phi công máy bay không người lái (UAV).

Trung tâm UAV - Robot nông nghiệp đặt mục tiêu nghiên cứu ứng dụng công nghệ UAV, robot vào sản xuất nông nghiệp; đào tạo phi công và kỹ thuật viên chất lượng cao đồng thời làm cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

CT Innovation Hub 4.0 (thành viên Tập đoàn CT Group) và Đại học Cần Thơ cũng ký kết hợp tác Dự án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số bằng công nghệ AI.

Trung tâm UAV - Robot Nông nghiệp sẽ có ba sứ mệnh lớn. Đầu tiên, trung tâm sẽ nghiên cứu và triển khai các công nghệ UAV và robot ứng dụng trực tiếp vào nông nghiệp, từ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch đến đánh giá tín chỉ carbon.

Đây cũng sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao – những phi công UAV và kỹ thuật viên lành nghề, sẵn sàng phục vụ trong nước và quốc tế.

Trung tâm cũng đóng vai trò là cầu nối hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển bền vững cho vùng và quốc gia.

Dự án sẽ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn tạo nên sự chuyển mình cho nông nghiệp, góp phần đưa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng đi đầu về nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai bên cũng hợp tác về phát triển tín chỉ carbon cho Đồng bằng sông Cửu Long trong đó tập trung vào nuôi tôm bền vững; canh tác lúa bền vững, chuyển đổi chiếu sáng công cộng.

Hai bên cũng hợp tác về phát triển tín chỉ carbon cho Đồng bằng sông Cửu Long trong đó tập trung vào nuôi tôm bền vững; canh tác lúa bền vững, chuyển đổi chiếu sáng công cộng.

Hội thảo cũng diễn ra Dự án hợp tác đào tạo đóng gói tiên tiến ngành bán dẫn giữa CT Semiconductor (Thành viên Tập đoàn CT Group) và Đại học Cần Thơ.

Hai bên thống nhất hợp tác với các trọng tâm như: Phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn Việt Nam thông qua đào tạo, học bổng và chương trình định hướng nghề nghiệp. Xây dựng Chương trình Thực tập sinh viên với chuẩn đầu ra gắn liền nhu cầu tuyển dụng thực tế tại CT Semiconductor. Phát triển mạng lưới chuyên môn trong các lĩnh vực Công nghệ Đóng gói tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo, tận dụng kết nối học thuật - công nghiệp sẵn có của Đại học Cần Thơ. Phát triển giáo trình ngành Bán dẫn cho sinh viên ngành Kỹ thuật bán dẫn, theo chuẩn quốc tế và phù hợp yêu cầu doanh nghiệp. Tài trợ học thuật và tổ chức hội thảo, seminar và các chương trình đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Đồng triển khai các đề tài nghiên cứu chung và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả đạt được.

CT Innovation Hub 4.0 (thành viên Tập đoàn CT Group) và Đại học Cần Thơ cũng ký kết hợp tác Dự án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số bằng công nghệ AI.

Hai bên thống nhất phối hợp triển khai các nhiệm vụ như hợp tác chia sẻ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hợp tác mở rộng mạng lưới kết nối và thu hút chuyên gia trong nước và quốc tế; kết nối và phát huy vai trò của Mạng lưới Hội Cựu sinh viên Đại học Cần Thơ Hợp tác trong đào tạo, học bổng, phát triển nhân lực xuất sắc và đổi mới sáng tạo.

Tập đoàn CT Group cũng tài trợ Học bổng "Ươm mầm Trạng nguyên 4.0" gồm 1.000 suất cho học sinh nghèo miền Tây qua hệ thống Alumni Đại học Cần Thơ, và học bổng 4 năm (20 triệu/năm) cho 200 sinh viên nghèo Đại học Cần Thơ với tổng trị giá 20 tỷ đồng./.

