Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư loạt dự án điện gió trên 7.800 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận đầu tư 4 dự án điện gió với tổng công suất 225MW, tổng vốn đầu tư 7.810 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ hình thành trung tâm năng lượng của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ký ban hành các Quyết định số 27, 28, 29 và 30/QĐ-UBND ngày 6/8/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 4 dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 1, Kỳ Anh 2, Kỳ Anh 3 và Kỳ Anh 4.

Bốn dự án điện gió sẽ được triển khai trên địa bàn các xã Kỳ Văn, Kỳ Lạc, Kỳ Hoa và Kỳ Thượng, với tổng công suất lắp đặt 225MW, gồm 45 tuabin gió, dự kiến phát lên lưới điện quốc gia khoảng 591,456 triệu kWh mỗi năm.

Trong 4 dự án cụ thể, dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 1, dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 2 và dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 4 do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng TTA Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc No One Land và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Năng lượng Đất Việt thực hiện.

Còn dự án điện gió Kỳ Anh 3 do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng TTA Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc No One Land, Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh và Công ty cổ phần CASABLANCA Việt Nam.

Riêng dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 1 có công suất lớn nhất với 65MW, tổng mức đầu tư 2.308 tỷ đồng.

Dự án triển khai trên diện tích khoảng 22,75ha với các hạng mục công trình gồm đường vận hành, móng tua bin, đường dây 35kV và trạm biến áp 220kV…

Trong tổng mức đầu tư của cụm dự án, vốn góp của các nhà đầu tư chiếm 20%, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng trong nước. Toàn bộ dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Theo tiến độ được phê duyệt, các nhà đầu tư sẽ hoàn thành việc góp vốn trong quý 3/2026, hoàn tất các thủ tục đất đai và pháp lý từ tháng 8/2026 đến tháng 2/2027.

Từ tháng 2/2027 đến tháng 4/2027 triển khai các hạng mục phụ trợ, sau đó thi công các hạng mục chính, lắp đặt thiết bị, chạy thử và đưa toàn bộ các dự án vào vận hành trong thời hạn 22 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Việc triển khai đồng thời bốn dự án điện gió đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển năng lượng sạch của Hà Tĩnh.

Cụm điện gió Kỳ Anh sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện theo hướng xanh, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng, mục tiêu giảm phát thải và hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những trung tâm năng lượng lớn của khu vực miền Trung và cả nước./.

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