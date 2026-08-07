Đắk Lắk phát động chiến dịch “30 ngày đêm” chuẩn hóa dữ liệu sầu riêng

Ngày 7/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố ra mắt “Bản đồ số nông sản, sản phẩm OCOP, du lịch thôn buôn trên nền tảng số” và phát động chiến dịch cao điểm “30 ngày đêm” số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tích hợp đồng bộ công nghệ số vào chuỗi giá trị nông nghiệp và phát triển nông thôn địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết Đắk Lắk sở hữu những lợi thế lớn về thổ nhưỡng, khí hậu với diện tích đất sản xuất nông nghiệp trù phú. Tỉnh từ lâu đã là “thủ phủ” của các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực có giá trị kinh tế cao như cà phê, sầu riêng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngành nông-lâm-thủy sản mới chỉ đóng góp 8,14% vào tổng giá trị kinh tế số của tỉnh; mức độ số hóa nội ngành mới đạt 2,26%, dữ liệu nền tảng còn phân tán và rời rạc.

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về tính minh bạch, nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn kỹ thuật, Đắk Lắk bắt buộc phải chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp dựa trên dữ liệu.

Cuối năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng “Bản đồ số nông sản, sản phẩm OCOP, du lịch thôn buôn trên nền tảng số” với kỳ vọng làm lời giải cốt lõi, là hạ tầng thông tin chiến lược để kết nối dòng chảy dữ liệu nông sản từ nông trại đến thị trường.

Nền tảng “Bản đồ số nông sản, sản phẩm OCOP và du lịch thôn buôn” (https://agrimap.daklak.gov.vn/) được đưa vào sử dụng sẽ mang lại những giá trị thực tiễn thông qua 3 trụ cột: Minh bạch hóa dữ liệu, kích cầu kinh tế kép, quản trị thông minh. Việc ra mắt nền tảng là bước khởi đầu cho hành trình số hóa lâu dài.

Để hệ sinh thái này phát huy tối đa hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp công nghệ cập nhật dữ liệu liên tục, chuẩn hóa quy trình và bảo mật thông tin tuyệt đối. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân chủ động tiếp cận, làm chủ công nghệ, tích cực đưa sản phẩm lên bản đồ số.

Đại biểu thực hiện nghi thức công bố, ra mắt “Bản đồ số nông sản, sản phẩm OCOP và du lịch thôn buôn trên nền tảng số tỉnh Đắk Lắk.” (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai Kế hoạch chiến dịch cao điểm “30 ngày đêm” (diễn ra từ ngày 7/8-7/9/2026) nhằm số hóa, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng vào Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của tỉnh. Chiến dịch thực hiện liên tục, làm việc cả ngày nghỉ và ngày lễ đối với các nhiệm vụ cấp bách.

Chiến dịch được chia thành ba giai đoạn. Trong 5 ngày đầu sẽ thiết lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật; từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 25 tập trung thu thập, số hóa dữ liệu thực địa; 5 ngày cuối thực hiện đấu nối với hệ thống quốc gia, nghiệm thu và tổng kết kết quả.

Trong chiến dịch này, tỉnh Đắk Lắk ưu tiên rà soát, số hóa 280 mã số vùng trồng (khoảng 7.500 ha) và 42 mã số cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu. Đồng thời, tỉnh hoàn thiện dữ liệu cho 338 mã số vùng trồng (gồm 165 mã đã gửi GACC, 115 mã gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) với diện tích khoảng 6.500 ha, cùng hơn 93 cơ sở đóng gói đang hoàn thiện hồ sơ cấp mới.

Thực hiện chiến dịch, tỉnh huy động tối đa nguồn lực để xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số đồng bộ, tích hợp trên Bản đồ số nông sản Đắk Lắk, kết nối với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng,” bảo đảm kết nối liên thông, không phát sinh thủ tục hành chính và vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thông tin.

Sau khi hoàn thành chiến dịch, dữ liệu vùng trồng sẽ tiếp tục được duy trì, cập nhật thường xuyên theo hướng “đúng-đủ-sạch-sống” phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lâu dài.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Đắk Lắk hiện có gần 45.000ha sầu riêng, sản lượng lớn nhất cả nước với khoảng 500.000 tấn trong vụ thu hoạch năm nay.

Hiện nay, Đắk Lắk chuẩn bị vào thu hoạch chính vụ. Do đó, việc tỉnh phát động chiến dịch “30 ngày đêm” số hóa dữ liệu mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói là hành động rất kịp thời, góp phần chuẩn hóa dữ liệu, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các thị trường xuất khẩu.

Quá trình triển khai chiến dịch phải bài bản và bảo đảm lưu thông hàng hóa thuận lợi. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đắk Lắk về chuyên môn, kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc và tháo gỡ các khó khăn phát sinh, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản địa phương. Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh./.

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