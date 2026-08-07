Thuế polysilicon: Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ có lợi thế

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 (giờ địa phương) ký tuyên bố áp thuế bổ sung 15% đối với polysilicon và các sản phẩm phái sinh, đồng thời thiết lập giá nhập khẩu tối thiểu (MIP) nhằm hạn chế hàng giá rẻ từ Trung Quốc và củng cố chuỗi cung ứng bán dẫn, năng lượng Mặt Trời trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, biện pháp được Mỹ triển khai theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại, cho phép Washington hạn chế nhập khẩu các mặt hàng bị coi là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Mỹ áp mức giá tối thiểu 21 USD/kg đối với polysilicon, 100 USD/kg đối với phôi và wafer, 0,22 USD/watt đối với pin Mặt Trời và 0,38 USD/watt đối với mô-đun năng lượng Mặt Trời.



Mỹ cho rằng động thái này nhằm ngăn chặn hành vi bán phá giá, đặc biệt từ Trung Quốc và các tuyến xuất khẩu gián tiếp, đồng thời khôi phục năng lực sản xuất polysilicon trong nước.

Theo Tổng thống Donald Trump, thị phần của Mỹ trong sản xuất polysilicon toàn cầu đã giảm từ khoảng 50% năm 2005 xuống dưới 2% năm 2024.Biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 4/12 sau thời gian chuyển tiếp 120 ngày.

Trong giai đoạn này, Bộ Thương mại Mỹ sẽ xây dựng chương trình khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất polysilicon, phôi, wafer và pin Mặt Trời tại Mỹ; các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có thể được miễn áp dụng biện pháp thuế quan.

Đối với Hàn Quốc, doanh nghiệp xuất khẩu polysilicon sang Mỹ vẫn chịu thuế bổ sung 15%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ được đánh giá có lợi thế hơn nhờ cơ chế khuyến khích đầu tư.

Hanwha Q CELLS, doanh nghiệp Hàn Quốc đang vận hành nhà máy sản xuất pin Mặt Trời tại Gruzia, hoan nghênh quyết định của Washington, cho rằng đây là bước thúc đẩy quá trình đưa chuỗi cung ứng năng lượng Mặt Trời trở lại Mỹ.

OCI Holdings cũng nhận định quy định mới giúp giảm bất ổn thị trường polysilicon, tạo điều kiện cải thiện giá bán và lợi nhuận.

Giới phân tích cho rằng các doanh nghiệp có cơ sở sản xuất tại Mỹ sẽ ít chịu tác động hơn, trong khi những doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc, có thể đối mặt sức ép lớn hơn./.

Hàn Quốc chịu thuế nhập khẩu 12,5% theo quy định mới của Mỹ Theo quy định mới, hàng hóa của Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế nhập khẩu 12,5%, làm gia tăng áp lực đối với Seoul trong việc duy trì mức thuế trần 15% đã đạt được trong thỏa thuận thương mại song phương.

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