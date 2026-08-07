Chuyên gia quốc tế đánh giá tích cực về tiền đồng của Việt Nam

Tiền đồng của Việt Nam dự kiến sẽ duy trì ổn định trong nửa cuối năm 2026, với tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và USD dao động trong khoảng 25.700 - 26.600 đồng/USD. Sức mạnh chính của tiền đồng của Việt Nam không phải là sự tăng giá, mà là sự quản lý kỷ luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có khả năng sẽ ưu tiên điều chỉnh có trật tự, thanh khoản ngoại hối và khả năng cạnh tranh xuất khẩu hơn là việc định giá lại đột ngột theo thị trường.

Đây là nhận định của nhà kinh tế trưởng toàn cầu Shan Saeed thuộc tập đoàn công nghệ bất động sản IQI Juwai tại Malaysia trong trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 6/8.

Theo chuyên gia Shan Saeed, cơ cấu tăng trưởng của Việt Nam vẫn đặc biệt kiên cường. GDP thực tế trong nửa đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi tăng trưởng quý 2 đạt 8,39%, mức tăng trưởng quý 2 mạnh nhất kể từ năm 2011.

Trong giai đoạn từ tháng 1 - 7/2026, xuất khẩu tăng 21,7% lên khoảng 320 tỷ USD, được hỗ trợ bởi các ngành hàng điện tử, máy móc và sản xuất công nghiệp có giá trị cao.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tăng 11,8%, củng cố vị thế chiến lược của Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhập khẩu tăng mạnh 34,8% lên khoảng 340 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1-7/2026, tạo ra thâm hụt thương mại 20,5 tỷ USD do nhu cầu về năng lượng, máy móc và nguyên liệu trung gian tăng nhanh.

Lạm phát giảm xuống 4,45% trong tháng 7 từ mức 4,69% trong tháng 6 nhưng vẫn ở gần mục tiêu 4,5% của chính phủ. Trong khi đó, dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2026 khoảng 15% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là nhằm hỗ trợ đầu tư đồng thời duy trì kiểm soát lạm phát, ổn định hệ thống ngân hàng và uy tín kinh tế vĩ mô.

Chuyên gia Shan Saeed cho rằng giá trị chiến lược của tiền đồng Việt Nam là sự biến động được kiểm soát, tính dự đoán được của chính sách và sự phù hợp với mô hình phát triển hướng xuất khẩu của Việt Nam.

Kịch bản cơ sở của tiền đồng Việt Nam trong nửa cuối năm nay là sự ổn định với xu hướng giảm giá có kiểm soát, khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cân bằng giữa tăng trưởng, lạm phát, thanh khoản ngoại hối và niềm tin của nhà đầu tư./.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng và bài toán cân bằng vĩ mô Kinh tế Việt Nam tăng 8,39% trong quý II, đưa tăng trưởng trong sáu tháng đầu năm lên 8,18%, vượt đáng kể mức cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất của giai đoạn nửa đầu năm trong nhiều năm trở lại đây.

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