Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026: Mở rộng không gian hợp lực công-tư

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước những yêu cầu cấp thiết về đổi mới mô hình tăng trưởng, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là một động lực quan trọng hàng đầu.

Tại Quảng Ninh, việc hiện thực hóa các định hướng lớn của Trung ương không chỉ dừng lại ở các cam kết chính trị mà đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, đi thẳng vào các bài toán cốt lõi của doanh nghiệp.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - vòng địa phương tỉnh Quảng Ninh diễn ra ngày 7/8 đã trở thành không gian đối thoại đa chiều, quy tụ trên 200 doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố lớn của cả nước nhằm mở ra phương thức hợp lực công tư mới, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp bứt phá thông qua chuyển đổi số và phát triển xanh.

Chuyển đổi kép” từ bài toán thực tiễn

Tại các phiên làm việc của diễn đàn, các đại biểu, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp tập trung thảo luận sâu về yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, xem đây là quá trình “chuyển đổi kép” gắn liền với chiến lược tồn tại, phát triển bền vững của mỗi đơn vị.

Chuyển đổi số không thuần túy là việc trang bị phần mềm hay số hóa tài liệu, mà là sự thay đổi toàn diện về quy trình, quản trị dựa trên dữ liệu và tái thiết chuỗi giá trị.

Tương tự, chuyển đổi xanh không còn là khoản chi phí tuân thủ thụ động, mà trở thành công cụ tối ưu hóa tài nguyên, giảm chi phí vận hành và nâng cao uy tín thương hiệu trong dài hạn.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Kim Chi nhấn mạnh việc triển khai “chuyển đổi kép” phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và đo lường bằng hiệu quả cụ thể trong từng ngành kinh tế trọng điểm của địa phương. Đối với ngành công nghiệp khai khoáng, chế biến và chế tạo, trọng tâm nằm ở tự động hóa, quản trị năng lượng và tuần hoàn vật liệu. Trong lĩnh vực du lịch, ưu tiên hàng đầu là xây dựng dữ liệu dùng chung và phát triển các điểm đến xanh. Trong khi đó, ngành logistics, cảng biển và nông nghiệp OCOP cần tập trung tối ưu hóa luồng hàng, kiểm soát chất lượng và tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc.

Bài toán thực tiễn này được minh chứng rõ nét qua câu chuyện của các doanh nghiệp địa phương. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Giám đốc công ty Trà Việt Tú (xã Đường Hoa - Chi hội Doanh nhân trẻ Miền Đông Quảng Ninh) chia sẻ, chuyển từ bán nguyên liệu thô sang chế biến sâu, canh tác hữu cơ theo mô hình “Farm to Cup” và ứng dụng công nghệ số đã giúp doanh nghiệp sở hữu 6 sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia, đoạt giải thưởng quốc tế và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng qua thương mại điện tử. Chuyển đổi số biến sự quan tâm của thị trường thành giá trị kinh tế thực sự, còn kinh tế xanh tạo ra sinh kế bền vững để giữ vùng nguyên liệu địa phương. Sự chuyển đổi này cũng đòi hỏi sự thay đổi căn bản từ tư duy người đứng đầu.

Phân tích thực trạng của khối doanh nghiệp trẻ, Chủ tịch danh dự Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Hoàng Bình Quân nhận định phần lớn doanh nghiệp tư nhân hiện nay có quy mô nhỏ, siêu nhỏ và vẫn ở giai đoạn sinh tồn nên dễ sa vào tâm lý níu giữ mô hình quản trị truyền thống, chỉ tập trung kinh doanh ngắn hạn thay vì chuẩn bị tâm thế cho sự chuyển đổi lớn. Do đó, lối tư duy “sói đơn độc” trong bối cảnh thị trường biến động là vô cùng nguy hiểm. Doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện ba chuyển đổi cốt lõi: nâng tầm tư duy gắn với khát vọng chung; dứt điểm hợp lực để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; cải tổ quản trị, chuyển từ cơ chế trả lương thuần túy sang xây dựng văn hóa gắn kết người lao động.

Cùng với đó, các góc nhìn chuyên sâu từ đại diện Tập đoàn FPT về “cánh cửa công nghệ” hay thực tiễn áp dụng công nghệ số trong logistics hàng hải tại Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT) đều cho thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa cần làm ở quy mô vừa sức, đo lường kết quả thực tế trước khi nhân rộng. Việc đưa các chính sách hỗ trợ đi qua “cánh cửa nhà máy” chính là chìa khóa để nâng cao năng lực nội sinh cho khu vực kinh tế tư nhân.

Các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp tham gia phiên tọa đàm về đột phá thể chế, thúc đẩy "chuyển đổi kép" tại diễn đàn. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Đồng kiến tạo chính sách

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, diễn đàn dành nhiều thời lượng để thảo luận về cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức đại diện doanh nghiệp và khối tư nhân.

Điểm mới nổi bật tại diễn đàn lần này là sự dịch chuyển mạnh mẽ từ tư duy kiến nghị, tháo gỡ khó khăn đơn lẻ sang tinh thần “đồng kiến tạo chính sách.”

Mô hình này xác định rõ: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, phục vụ và bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng; còn doanh nghiệp chủ động đổi mới, tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực quản trị và chịu trách nhiệm về sự phát triển bền vững của mình.

Tại phiên đối thoại, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Nguyễn Như Kiên đánh giá cao việc Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước chủ động triển khai rộng khắp các hoạt động của VPSF 2026 từ cấp chi hội đến cấp tỉnh.

Nhấn mạnh hai trụ cột “Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh” là động lực phát triển mới nhưng còn nhiều rào cản với doanh nghiệp nhỏ và vừa do hạn chế về vốn, công nghệ và nhân lực, ông Nguyễn Như Kiên đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành cơ chế cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và duy trì kênh đối thoại thường xuyên. Đồng thời, Trung ương Hội cam kết sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị tại Quảng Ninh để chuyển tải tới Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 vòng cấp cao diễn ra vào tháng 10 tới tại Hà Nội.

Đánh giá về vai trò của lực lượng doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, khẳng định cộng đồng doanh nghiệp không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải quyết việc làm, mà còn tích cực đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Trong bối cảnh Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong việc huy động các nguồn lực xã hội và thực hiện các mô hình tăng trưởng mới càng trở nên quan trọng.

Để giải quyết các rào cản về quy mô và không gian phát triển, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh Khúc Đình Phương cho rằng cộng đồng doanh nghiệp địa phương trước hết cần tăng cường kết nối, đoàn kết để hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn hơn, phát huy vai trò của các “con chim đầu đàn” nhằm tạo động lực dẫn dắt, kéo theo các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng phát triển. Bám sát các định hướng lớn về phát triển khoa học-công nghệ và kinh tế tư nhân, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh đang tích cực triển khai các đề án chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tỉnh cần tạo điều kiện để Hội tích hợp các chương trình này vào Đề án phát triển Khu kinh tế số và Tri thức tự do của tỉnh, đồng thời sớm ban hành các cơ chế, chính sách đột phá hỗ trợ doanh nghiệp nòng cốt tham gia hiệu quả vào không gian phát triển mới.

Không dừng lại ở không gian thảo luận, chuỗi hoạt động của diễn đàn đã hiện thực hóa tinh thần hợp lực thông qua các chương trình giao thương và hạ tầng chuyển đổi số cụ thể. Chương trình Kết nối giao thương B2B Quảng Ninh 2026 thu hút đông đảo doanh nghiệp đa ngành nghề từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh…

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Lưu Công Thành đánh giá cao mô hình liên kết chuỗi giá trị này, coi đây là hình mẫu hiệu quả để nhân rộng ra cả nước, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Nhằm hiện thực hóa các cam kết, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đồng hành cùng doanh nghiệp. Đó là thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên với các hiệp hội để tiếp nhận, phân loại nhu cầu và hỗ trợ chuẩn hóa các bài toán công nghệ cụ thể; tăng cường kết nối chuyên sâu giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và tổ chức tài chính để triển khai các mô hình thử nghiệm thực tế.

Đồng thời, ngành khoa học công nghệ địa phương sẽ tích cực hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế ưu đãi về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh theo quy định mới, thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ công khai, minh bạch, cũng như trực tiếp tham mưu tháo gỡ các vướng mắc thể chế để biến các sáng kiến tại diễn đàn thành sản phẩm đầu ra cụ thể.

Sự chủ động từ phía chính quyền địa phương cùng tinh thần dấn thân của cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước chuyển mới cho khu vực kinh tế tư nhân Quảng Ninh. Thông qua việc làm chủ công nghệ, mở rộng kết nối giao thương B2B và kiên trì mục tiêu phát triển xanh, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đang từng bước nâng cao sức cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh./.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026: Doanh nghiệp cùng thiết kế giải pháp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 chuyển từ tư duy “kiến nghị - tháo gỡ” sang mô hình “đồng kiến tạo chính sách,” theo đó, doanh nghiệp bước lên vị trí của người cùng thiết kế giải pháp.