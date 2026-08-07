Naver và NVIDIA tăng tốc xây dựng “Nhà máy AI,” hướng tới doanh thu từ năm 2027

Naver và NVIDIA đang đẩy nhanh triển khai mô hình “Nhà máy AI” (AI Factory) quy mô lớn, với kế hoạch bắt đầu tạo doanh thu từ nửa đầu năm 2027, mở ra bước chuyển từ đầu tư hạ tầng sang thương mại hóa năng lực điện toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 ngày 7/8, bà Choi Soo-yeon, Tổng Giám đốc điều hành Naver, cho biết hợp tác với NVIDIA đã vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác công nghệ, trở thành quan hệ đối tác cùng chia sẻ lợi nhuận và rủi ro.

NVIDIA cũng tham gia đợt tăng vốn cổ phần của Naver, đánh dấu lần đầu tiên tập đoàn này đầu tư vào một doanh nghiệp tại châu Á theo hình thức này.

Theo lộ trình, nhà máy AI của Naver sẽ bắt đầu vận hành với công suất 55 MW trong nửa đầu năm 2027, nâng lên 100 MW vào nửa cuối năm 2027 và đạt 200 MW vào năm 2028.

Về dài hạn, Naver đặt mục tiêu mở rộng hạ tầng lên quy mô gigawatt (GW) nhằm đáp ứng nhu cầu điện toán AI đang gia tăng trên toàn cầu.

Naver kỳ vọng tận dụng hệ sinh thái chip và AI của NVIDIA, mạng lưới khách hàng doanh nghiệp, khu vực công cùng năng lực vận hành trung tâm dữ liệu và dữ liệu lớn của mình để thu hút khách hàng ngay từ giai đoạn đầu, tạo động lực tăng trưởng mới trong lĩnh vực điện toán AI.

Bà Choi Soo-yeon nhận định thị trường hạ tầng AI toàn cầu sẽ tăng trưởng theo xu hướng dài hạn, không chỉ là làn sóng đầu tư nhất thời, khi các tác nhân AI (AI Agent) ngày càng phổ biến và quá trình chuyển đổi AI trong các ngành công nghiệp được đẩy mạnh.

Theo bà, lợi thế của Naver nằm ở kinh nghiệm vận hành ổn định các trung tâm dữ liệu trong thời gian dài, giúp doanh nghiệp có nền tảng để tham gia sâu hơn vào thị trường điện toán AI toàn cầu.



Trước đó, Naver cho biết doanh thu từ Nhà máy AI dự kiến sẽ bắt đầu được ghi nhận từ nửa đầu năm 2027, trong bối cảnh tập đoàn Hàn Quốc đang tìm cách mở rộng vai trò từ nhà cung cấp dịch vụ internet sang doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và giải pháp AI./.

Công ty Naver hoàn thành xây dựng cụm máy tính AI lớn nhất Hàn Quốc Cụm "B200 4K Cluster" của Hàn Quốc được thiết kế chuyên dụng cho các phép toán song song quy mô lớn và truyền thông tốc độ cao, hiệu suất sánh ngang với các siêu máy tính trong top 500 thế giới.

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