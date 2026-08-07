Sân chơi học đường giúp học sinh rèn kỹ năng sống qua từng bước nhảy

Sau nhiều tháng luyện tập, hàng nghìn học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại mùa hè bằng những bài biểu diễn Aerobic sôi động tại Giải Thể dục Aerobic – Aerobic Dance – Cheerdance Cúp Nestlé MILO năm 2026.

Đằng sau vài phút trên sân khấu là cả quá trình tập luyện kiên trì, nơi các em học cách phối hợp với đồng đội, rèn tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm. Tất cả đều là những kỹ năng sẽ theo các em trên hành trình trưởng thành.

Bài học quý giá sau những tháng ngày tập luyện

Khán giả chỉ mất vài phút để theo dõi trọn vẹn một bài biểu diễn Aerobic. Thế nhưng, với thầy cô và các em học sinh, đó là thành quả của nhiều tháng tập luyện.

Từng động tác xoay người, bật nhảy được lặp đi lặp lại theo nhịp nhạc. Từng bước di chuyển được căn chỉnh để cả đội giữ đúng đội hình. Chỉ cần một thành viên chậm nhịp hoặc sai vị trí, cả bài biểu diễn đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, bên cạnh kỹ thuật, các em cần duy trì sự đồng đều và ăn ý của cả tập thể.

Aerobic là một môn thể thao khó với nhiều động tác hình thể phức tạp, đòi hỏi các em phải kiên trì tập luyện và phối hợp tốt cùng tập thể.

Khác với nhiều môn thể thao mà dấu ấn cá nhân có thể tạo nên khác biệt, Aerobic đòi hỏi mỗi thành viên phải biết đặt mình trong tập thể. Các em học cách lắng nghe nhau, hỗ trợ nhau và cùng chịu trách nhiệm cho kết quả chung. Mỗi buổi tập vì thế cũng trở thành một giờ học về tinh thần đồng đội.

Mỗi buổi tập Aerobic trở thành một giờ học về tinh thần đồng đội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quá trình ấy giúp học sinh hình thành nhiều kỹ năng quan trọng. Đó là sự tự tin khi biểu diễn trước nhiều khán giả, tính kỷ luật để duy trì cường độ tập luyện trong thời gian dài, khả năng phối hợp với bạn bè và ý thức hoàn thành phần việc của mình vì mục tiêu chung.

Những giá trị này cũng là điều mà giải Aerobic – Aerobic Dance – Cheerdance hướng đến khi duy trì sân chơi vận động dành cho học sinh trong dịp hè. Thông qua tập luyện và thi đấu, các em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng sống trong môi trường thể thao.

Năm nay, giải quy tụ 56 đội thi với khoảng 1.500 học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TP.HCM. Sau 9 năm tổ chức, giải đấu đã trở thành sân chơi thể thao quen thuộc của học sinh Thành phố.

Chung tay duy trì sân chơi thể thao học đường

Việc giải đấu được tổ chức đều đặn qua từng năm tạo động lực để các trường xây dựng đội tuyển, chủ động kế hoạch tập luyện và tạo thêm cơ hội để học sinh cọ xát qua từng mùa giải. Nhờ tính liên tục đó, phong trào tập luyện và thi đấu Aerobic trong trường học được duy trì ổn định thay vì chỉ diễn ra theo từng sự kiện ngắn hạn.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhấn mạnh: "Giải Aerobic nói riêng và các sân chơi thể thao nói chung đều là nền tảng giúp nhiều học sinh nuôi dưỡng tinh thần thể thao, hình thành thói quen vận động và nâng cao sức khỏe. Trong quá trình đó, sự đồng hành của các sở, ngành, liên đoàn chuyên môn và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, giúp các hoạt động thể thao học đường được tổ chức bài bản, mang lại nhiều cơ hội vận động cho học sinh thành phố."

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không riêng Aerobic, trong những năm gần đây, thể thao học đường tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương ghi nhận những bước phát triển tích cực, ngày cảng mở rộng quy mô hoạt động với nhiều giải đấu cấp quốc gia, mô hình tổ chức và cơ sở vật chất cũng được đầu tư và chuẩn hóa. Lĩnh vực này không chỉ nhận được sự quan tâm từ các ban ngành, nhà trường và gia đình, mà còn từ cộng đồng doanh nghiệp.

Tiêu biểu là chương trình Năng Động Việt Nam do Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao học sinh Việt Nam và nhiều địa phương triển khai. Thông qua chuỗi hoạt động này, trẻ em có thêm cơ hội tiếp cận các môn thể thao phù hợp lứa tuổi, đồng thời được khuyến khích duy trì lối sống năng động, khỏe mạnh như một phần của quá trình phát triển toàn diện.

Đại diện công ty TNHH Nestlé Việt Nam, bà Nguyễn Như Thạch Trúc – Quản lý thương hiệu cấp cao nhãn hàng Nestlé MILO cho biết: "Xuyên suốt nhiều năm qua, Nestlé Việt Nam không ngừng nỗ lực hợp tác với cơ quan ban ngành để triển khai các sân chơi thể thao bổ ích và thiết thực cho thanh thiếu niên trên cả nước. Giải Aerobic – Aerobic Dance – Cheer Dance là một trong những hoạt động thể hiện cam kết đó. Trong thời gian tới, thông qua chương trình Năng Động Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, trường học và cộng đồng để tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, lan tỏa tinh thần vận động và giúp trẻ rèn luyện những kỹ năng sống quý giá cho hành trình trưởng thành.’

Thể thao học đường không còn là câu chuyện riêng của nhà trường, mà đang dần trở thành một phần trong hệ sinh thái rộng hơn, với sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng. Sự phối hợp này được xem là nền tảng quan trọng nhằm góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, khỏe mạnh và phát triển toàn diện./.

Nestlé Việt Nam tích cực đồng hành cùng các hoạt động thể thao học đường thông qua chương trình Năng Động Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông qua chương trình Năng Động Việt Nam, Nestlé Việt Nam tích cực phối hợp cùng các cơ quan quản lý và đối tác triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy thể thao học đường. Riêng giai đoạn 2020 - 2026, hơn 36 triệu lượt trẻ em đã được tiếp cận các hoạt động giáo dục dinh dưỡng và vận động toàn diện. Một số hoạt động tiêu biểu kể đến là Hội khỏe Phù Đổng, Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc, Giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội, Giải thể dục Aerobic - Aerobic Dance - Cheer Dance, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, Festival Bóng rổ học đường, Ngày hội đi bộ MILO... và nhiều sân chơi thiết thực cho học sinh khắp cả nước. Năm 2025, chương trình cũng ghi dấu với màn đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến xác lập kỷ lục Việt Nam và thế giới với tổng 60.000 học sinh tham gia. Đầu tháng 8 vừa qua, Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao học sinh Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh khánh thành bể bơi, đồng thời khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm tại Trường Tiểu học Đồng Vương, góp phần tạo điều kiện để học sinh được học bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước.