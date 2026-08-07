Xem trực tiếp Việt Nam-Campuchia tại ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Campuchia ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 20g hôm nay (7/8).

Trước cuộc chạm trán này, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng A với 7 điểm (hiệu số +10), trong khi Campuchia đã sớm phải dừng cuộc chơi.

Với cục diện hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang nắm chắc tấm vé vào bán kết và mục tiêu mà cả đội hướng đến chính là ngôi đầu.

"Các chiến binh Sao vàng" sẽ hoàn thành mục tiêu của mình nếu như giành chiến thắng trước Campuchia trên sân nhà.

Đây là điều nhiều người dự đoán khi mà Việt Nam đang được đánh giá cao hơn đối thủ và có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà.

Trước cuộc gặp này, đội tuyển Việt Nam đang áp đảo Campuchia khi giành toàn thắng cả 11 lần đối đầu kể từ năm 1995, ghi 48 bàn và chỉ để thủng lưới 7 lần.

Riêng tại sân chơi vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam toàn thắng cả 7 trận trước Campuchia, ghi 36 bàn và chỉ nhận 5 bàn thua.

Lịch sử rõ ràng đứng về phía đội tuyển Việt Nam và sẽ là bất ngờ lớn nếu như Campuchia có điểm khi rời sân Mỹ Đình hôm nay.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ được trực tiếp trên VTV6, FPT Play và TV360.

Cùng giờ, đội tuyển Singapore sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Jalan Besar ở trận cầu mang tính "sinh tử." Trận đấu được trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Trước lượt cuối, Singapore đang có 7 điểm, nhiều hơn Indonesia 1 điểm; qua đó chỉ cần hòa là sẽ giành quyền đi tiếp./.

Cục diện ASEAN Cup: Việt Nam quyết giành ngôi đầu, Thái Lan vẫn có thể bị loại Những cái tên xuất sắc nhất vượt qua vòng bảng để góp mặt ở bán kết ASEAN Cup 2026 sẽ được xác định sau khi lượt trận "sinh tử" khép lại.