Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 7/8/2026 về triển khai công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Công điện gửi đến Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Công điện nêu rõ triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó đặt ra nhiệm vụ tiếp tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

Triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số," trong đó đề ra nhiệm vụ tại Điểm 32 Mục I Phụ lục 3 "Hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, bảo đảm hiệu quả, không làm thất thoát, lãng phí."

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15; căn cứ Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngày 5/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2026.

Khuyến khích hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao các doanh nghiệp nhằm phát huy lợi thế tổng thể của ngành kinh tế

Để khẩn trương đẩy nhanh công tác sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của nền kinh tế theo Kết luận số 18-KL/TW, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ đạo liên quan đến việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); có cơ chế giám sát độc lập đối với quá trình chuyển giao và quản lý vốn của SCIC tại các doanh nghiệp; khuyến khích hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao các doanh nghiệp theo quy định pháp luật nhằm phát huy lợi thế tổng thể của ngành kinh tế... đã được giao tại Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 4 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg và pháp luật liên quan:

1. Khẩn trương xây dựng và phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trước ngày 31/8/2026.

2. Đề xuất Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 đối với doanh nghiệp quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP (trừ Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội) và 3 Ngân hàng Thương mại cổ phần gồm Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công Thương Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam, gửi Bộ Tài chính trước ngày 12/8/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Chỉ đạo Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý thực hiện xây dựng, phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trước ngày 31/8/2026.

Chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tham gia ý kiến, biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, cuộc họp hội đồng quản trị, cuộc họp hội đồng thành viên về kế hoạch cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trước ngày 31/8/2026.

(Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Giám sát các doanh nghiệp hoàn thành việc xác định lại vốn điều lệ trước khi thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8/2026 để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu nêu tại điểm 2 Công điện này và ý kiến tham gia của các cơ quan theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg.

Tổng hợp báo cáo về việc ban hành Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 trên phạm vi toàn quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2026.

Bộ Tài chính theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp theo quy định. Giám sát, đôn đốc việc hoàn thành phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kế hoạch cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác theo thời hạn đề ra tại Công điện.

5. Bộ Tài chính và các cơ quan đại diện chủ sở hữu đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý hoàn thành việc xác định lại vốn điều lệ trước khi thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, giám sát quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan chủ sở hữu để đảm bảo quá trình cơ cấu lại vốn nhà nước thực hiện hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng lộ trình đề ra; phổ biến Công điện này đến các doanh nghiệp được giao quản lý bảo đảm thực hiện kịp thời, nhất quán.

7. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc phê duyệt, triển khai Kế hoạch cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 theo thời hạn nêu tại Công điện này và quy định của pháp luật có liên quan.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành đúng thời hạn. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 được thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và không để thất thoát, lãng phí./.

Tiêu chí mới phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước Thủ tướng ban hành Quyết định 40/2026/QĐ-TTg quy định tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực và tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ, làm cơ sở sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước hiệu quả hơn.