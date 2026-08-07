Tăng cường năng lực ứng phó tình trạng khẩn cấp với danh mục trang thiết bị mới

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 7/8/2026 ban hành Danh mục trang thiết bị bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp.

Quyết định này ban hành Danh mục trang thiết bị bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Tình trạng khẩn cấp.

Danh mục trang thiết bị

Quyết định quy định Danh mục trang thiết bị đặc thù bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp được xác định theo tính năng, công dụng và chưa được quy định trong các danh mục trang thiết bị chuyên ngành bao gồm trang thiết bị bảo đảm huấn luyện, diễn tập; cảnh báo và thông tin; phục vụ chỉ huy, điều hành; thống kê thiệt hại và quản lý cứu trợ; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và duy trì chỉ huy; bảo đảm nơi sơ tán và sinh hoạt tập trung; kiểm soát địa bàn không thuộc vũ khí, công cụ hỗ trợ và trang bị kỹ thuật nghiệp vụ; hỗ trợ phục hồi hoạt động thiết yếu (chi tiết theo Phụ lục I Quyết định này).

Danh mục nhóm trang thiết bị dùng chung Thủ tướng Chính phủ đã quy định là một bộ phận của nguồn trang thiết bị bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp, gồm danh mục trang bị phòng thủ dân sự ban hành theo Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai ban hành theo Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ (chi tiết theo Phụ lục II Quyết định này).

Nguyên tắc quản lý, sử dụng trang thiết bị

Quyết định nêu rõ, việc bảo đảm trang thiết bị phục vụ cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, phương án huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp và khả năng cân đối nguồn lực của bộ, ngành, địa phương. Không đầu tư, mua sắm trùng lặp trang thiết bị đã được bảo đảm theo danh mục trang thiết bị dùng chung.

Việc xác định chủng loại, tính năng, tiêu chuẩn và tổ chức đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước, đầu tư công, đấu thầu và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Việc lập kế hoạch bảo đảm, bố trí, điều phối, huy động và sử dụng trang thiết bị phục vụ cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp thực hiện theo pháp luật về tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp danh mục nhóm trang thiết bị dùng chung theo quy định nêu trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo danh mục nhóm trang thiết bị được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi, tổ chức thực hiện Quyết định này; tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục trang thiết bị phục vụ huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp trong Bộ Quốc phòng.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ Quyết định này, tiến hành rà soát, ban hành chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp theo chức năng, phạm vi quản lý được giao.

Bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước, đầu tư công, đấu thầu và pháp luật có liên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục trang thiết bị phục vụ huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Quốc phòng) để xem xét, quyết định./.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tình trạng khẩn cấp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 21/1/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tình trạng khẩn cấp.