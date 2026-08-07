Cần Thơ thúc đẩy hợp tác du lịch với đối tác Hàn Quốc

Thành phố Cần Thơ và tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) nỗ lực thúc đẩy hợp tác du lịch theo hướng tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và xây dựng các tour, tuyến giữa hai địa phương.

Qua đó, hai bên hướng tới khai thác hiệu quả hơn thị trường khách Hàn Quốc, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Đây là thông điệp được đưa ra trong buổi làm việc giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ với Đoàn công tác tỉnh Jeonbuk ngày 7/8 tại Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường giao lưu, hợp tác với tỉnh Jeonbuk và các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Thông qua kết nối giữa cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, Cần Thơ có thêm điều kiện giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch của thành phố, đồng thời tìm kiếm những cơ hội hợp tác cụ thể với phía Hàn Quốc.

Đáp lại, ông Jo Kwanghui, Phó Huyện trưởng huyện Sunchang, tỉnh Jeonbuk, Trưởng đoàn công tác Hàn Quốc phát biểu về những định hướng hợp tác giữa hai bên. Sự tham gia của huyện Sunchang, các trường đại học và doanh nghiệp Hàn Quốc tại chương trình thể hiện mong muốn tăng cường kết nối với Cần Thơ trên nhiều lĩnh vực, trong đó du lịch là một nội dung quan trọng.

Một trong những điểm đáng chú ý là hai bên chuyển trọng tâm từ hoạt động giới thiệu, quảng bá sang kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp. Phía Cần Thơ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của một số doanh nghiệp tiêu biểu của Cần Thơ trong lĩnh vực du lịch.

Đoàn công tác Hàn Quốc với sự tham gia của đại diện Trường Đại học Jeonju, Đại học Chosun và các doanh nghiệp đã đề xuất hợp tác phát triển du lịch song phương theo hướng mở rộng liên ngành, đa dạng loại hình mới như du lịch kết hợp kiểm tra sức khỏe (y tế), du lịch kết hợp đào tạo (giáo dục)…

Tại buổi làm việc, các bên ký những văn bản ghi nhớ hợp tác. Đây là những thỏa thuận bước đầu nhằm tạo cơ sở để các bên tiếp tục triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Bảy cho biết việc tăng cường hợp tác với tỉnh Jeonbuk nằm trong định hướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu văn hóa, thương mại và xúc tiến phát triển du lịch song phương của Cần Thơ.

Từ góc độ phát triển thị trường, việc kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch của Cần Thơ với đối tác Hàn Quốc được kỳ vọng tạo điều kiện hình thành các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách hai bên.

Đây cũng là bước chuyển từ xúc tiến, quảng bá đơn thuần sang liên kết khai thác thị trường, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trực tiếp triển khai các sản phẩm và dịch vụ.

Bên cạnh du lịch, sự tham gia của các trường đại học Hàn Quốc mở thêm khả năng hợp tác về giáo dục, giao lưu văn hóa và nguồn nhân lực.

Việc kết hợp các hoạt động này với kết nối doanh nghiệp có thể tạo thêm nền tảng để quan hệ giữa Cần Thơ và các đối tác Hàn Quốc được mở rộng theo hướng đa lĩnh vực, từng bước đi vào chiều sâu.

Trong thời gian tới, hiệu quả hợp tác sẽ phụ thuộc vào việc cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, đặc biệt là triển khai các thỏa thuận đã ký thành những chương trình, sản phẩm và hoạt động kết nối cụ thể. Qua đó, Cần Thơ có thêm cơ hội mở rộng thị trường khách quốc tế, còn các đối tác Hàn Quốc có thêm kênh tiếp cận sản phẩm, điểm đến và doanh nghiệp du lịch tại trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Tuần Văn hóa-Du lịch Cần Thơ năm 2026: Quảng bá bản sắc văn hóa, kích cầu du lịch Tuần Văn hóa-Du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 nhằm quảng bá bản sắc văn hóa, sản vật, con người, vùng đất Cần Thơ, góp phần kích cầu du lịch; thu hút du khách trong và ngoài nước.

​