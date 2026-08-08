Mở rộng không gian cống hiến cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kỳ vọng, Nghị quyết sẽ tạo thêm động lực, niềm tin và cơ sở để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy mạnh mẽ hơn nguồn lực, trí tuệ, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Sự chuyển biến về tư duy

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết Nghị quyết số 23-NQ/TW được ban hành đúng thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng cần có tư duy, cách làm và cơ chế mới.

Điều đặc biệt, Nghị quyết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh.

Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã trao đổi với lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga và nhận được những phản hồi rất tích cực. Bà con đều vui mừng, phấn khởi trước những định hướng mới của Nghị quyết.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, điểm đổi mới lớn nhất của Nghị quyết số 23-NQ/TW là sự chuyển biến trong tư duy. Nếu trước đây trọng tâm của Nghị quyết số 36-NQ/TW là vận động, kêu gọi bà con hướng về quê hương thì nay Nghị quyết số 23-NQ/TW nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và nhấn mạnh là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

“Đây là một bước chuyển mang tính chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và chắc chắn sẽ tạo thêm động lực để kiều bào đóng góp nhiều hơn cho đất nước,” Đại sứ Đặng Minh Khôi nói.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ nhất trí với việc, Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ phát huy các nguồn lực chiến lược của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đại sứ cho biết hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Nga có khoảng 80.000 người sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương như Moskva, Saint Petersburg, Kazan, Ufa, Ekaterinburg, Vladivostok và nhiều thành phố khác.

Bà con hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ thương mại, dịch vụ, sản xuất, logistics, xuất nhập khẩu, nhà hàng, du lịch cho đến nghiên cứu khoa học, giáo dục và công nghệ cao; cơ bản có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý rõ ràng và vị trí xã hội được củng cố.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày sinh nhật Bác tại Liên bang Nga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Nhiều doanh nhân, trí thức, chuyên gia và sinh viên Việt Nam đã khẳng định được vị trí trong xã hội sở tại, được chính quyền và nhân dân Nga đánh giá cao và được trao nhiều phần thưởng cao quý. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga không chỉ là cầu nối giữa cộng đồng người Việt Nam với quê hương mà còn là cầu nối hữu nghị giữa Việt-Nga.

Đặc biệt, trong nhiều năm qua, cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tích cực phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước, tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối các nhà khoa học. Hiện nay, mạng lưới trí thức Việt Nam tại Nga cũng đang được hình thành và dự kiến sẽ sớm chính thức ra mắt.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết: "Nhiều nội dung của Nghị quyết số 23-NQ/TW trên thực tế đã được các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, triển khai trong nhiều năm qua, như dạy tiếng Việt, hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn, tạo điều kiện để bà con gắn bó với quê hương, đồng thời hội nhập tốt tại nước sở tại. Khi Nghị quyết số 23-NQ/TW được ban hành, những công việc đang triển khai sẽ có cơ sở chính trị và định hướng rõ ràng hơn; tạo thêm động lực và niềm tin để bà con yên tâm tham gia đầu tư, kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho đất nước."

Đại sứ quán sẽ sớm phổ biến tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW đến cộng đồng bằng những hình thức phù hợp, đồng thời cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết trong từng hoạt động hằng ngày, để bà con thực sự cảm nhận được những đổi mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định.

Thu hút nguồn lực kiều bào

Theo Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn, Nghị quyết số 23-NQ/TW là sự tiếp nối của Nghị quyết số 36-NQ/TW, kế thừa toàn diện tinh thần đại đoàn kết dân tộc và phát triển lên một bước mới.

Nghị quyết sẽ tạo những động lực mới trong việc thu hút nguồn lực, chất xám của kiều bào, qua đó đóng góp ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

“Với Nghị quyết số 36-NQ/TW, chúng ta đã huy động được một nguồn lực rất lớn từ kiều bào, không chỉ về tài chính mà còn về là những đóng góp trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước trên thế giới, trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao vị thế, ảnh hưởng của người Việt Nam ở nước ngoài. Với Nghị quyết số 23-NQ/TW, chúng ta sẽ còn làm được nhiều hơn thế,” Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn tin tưởng.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn trả lời phỏng vấn về Nghị quyết số 23. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, trên thực tế, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã tích cực triển khai công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

“Nhưng với Nghị quyết số 36-NQ/TW và đến Nghị quyết số 23-NQ/TW, chúng ta có những điều kiện thuận lợi hơn để Tổng Lãnh sự quán thúc đẩy các hoạt động thu hút nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài,” ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh. Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước, Chính phủ trong việc hoàn thiện các thể chế, cơ chế và chính sách để thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời thể hiện quyết tâm rất cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như cả hệ thống chính trị trong việc nhìn nhận lại vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng cách tiếp cận mới trong huy động nguồn lực, ghi nhận những đóng góp của bà con; đổi mới phương thức thúc đẩy, thu hút và huy động nguồn lực, đồng thời sắp xếp lại bộ máy để hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tư tưởng bao trùm Nghị quyết 23-NQ/TW nêu rõ người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và nhấn mạnh, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, việc cụ thể hóa Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, qua đó xác định rõ phương thức huy động nguồn lực; các chính sách ưu đãi cụ thể để kiều bào về nước; đồng thời xây dựng các cơ chế để bà con yên tâm phát huy chất xám, trí tuệ, khơi thông nguồn lực từ bên ngoài, đóng góp tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

“Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn đất nước bước vào một thời kỳ mới, giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ là động lực và giữ vai trò trung tâm thúc đẩy sự phát triển,” Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco nhấn mạnh./.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Chính trị ban hành nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy hội nhập, phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa.