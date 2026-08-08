Báo cáo về các tư duy mới để xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tập trung đổi mới sáng tạo, quản trị và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Báo cáo chuyên đề nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu ngày 29/7/2026 chỉ ra những tư duy mới về phát triển quốc gia biển mạnh thể hiện ở 6 nội dung.

Thứ nhất, chuyển mạnh từ tư duy phát triển kinh tế biển sang xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh; từ khai thác tài nguyên sang quản trị, khai thác hiệu quả không gian biển quốc gia dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; định hướng phát triển quốc gia có năng lực quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển, khoa học, công nghệ biển tiên tiến, có năng lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo và vị thế quốc tế về biển; phát triển toàn diện sức mạnh quốc gia trên biển, đưa biển thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thứ hai, xác định biển là không gian phát triển chiến lược và là nơi hình thành những cực tăng trưởng, các ngành kinh tế và động lực phát triển mới. Tập trung nghiên cứu phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo đột phá, tạo giá trị gia tăng cao.

Thứ ba, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu cho phát triển biển.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng, an ninh trên biển, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phát triển bảo đảm yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển.

Thứ năm, đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông, dựa trên dữ liệu và quy hoạch không gian biển quốc gia; bảo đảm quản lý tổng hợp, quản trị đồng bộ mặt biển, đáy biển, lòng đất dưới biển, các đảo, vùng ven biển và vùng trời trên biển; đồng thời bảo đảm sự kết nối chặt chẽ giữa đất liền với biển đảo, giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Thứ sáu, các chương trình hành động cần cụ thể, đảm bảo 5 rõ, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện./.

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