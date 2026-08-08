Quốc hội thảo luận dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), bảo đảm an ninh năng lượng

Ngày 8/8, Quốc hội khóa XVI tiến hành ngày làm việc thứ sáu của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Theo chương trình, trong phiên họp sáng, Quốc hội thảo luận về 2 dự án Luật: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Dự thảo Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; khắc phục những bất cập của quy định hiện hành, tạo cơ sở pháp lý ở cấp luật để thực hiện các biện pháp phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Dự thảo tập trung vào 4 nhóm nội dung chính gồm: quy định các nguyên tắc, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; thiết lập cơ chế quản lý, kiểm soát theo phương pháp đánh giá rủi ro, kiểm soát danh mục, người sử dụng cuối cùng và các biện pháp ứng phó khẩn cấp; hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thông qua các biện pháp giám sát giao dịch, phong tỏa tài sản và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; quy định cơ chế chia sẻ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, cảnh báo sớm, phối hợp liên ngành và phân trách nhiệm quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm 12 chương, 62 điều, được xây dựng nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển ngành dầu khí; đồng thời, kế thừa, hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dự thảo bổ sung nhiều cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài, khai thác hiệu quả tiềm năng dầu khí, phát huy vai trò của khí tự nhiên và các dạng năng lượng mới trong lĩnh vực dầu khí, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo đảm an ninh năng lượng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Sau đó, Quốc hội họp riêng, thảo luận ở hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời./.

Giải bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu lớn nhưng rủi ro cao Trong bối cảnh rủi ro từ xung đột địa chính trị, đứt gãy nguồn cung, giá cả leo thang, làm sao để bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ tăng trưởng hai con số là vấn đề được các chuyên gia thảo luận.