Libya tiến gần hơn tới mục tiêu khai thác 2 triệu thùng dầu mỗi ngày

Libya đang tiến gần hơn tới mục tiêu nâng sản lượng khai thác dầu lên 2 triệu thùng/ngày vào đầu thập niên tới sau khi các phe phái đạt được thỏa thuận về một ngân sách quốc gia thống nhất với sự hậu thuẫn của Mỹ, qua đó mở khóa nguồn vốn mới cho ngành năng lượng của nước này.

Ngân sách mới phân bổ hơn 13 tỷ dinar Libya (khoảng 2 tỷ USD) cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC), cung cấp nguồn tài chính cần thiết để thúc đẩy hoạt động khai thác sau khi doanh nghiệp này không được cấp ngân sách trong năm 2025.

Đây là ngân sách thống nhất đầu tiên của Libya kể từ năm 2013. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến gần 20% sản lượng dầu khí toàn cầu, khiến nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới.

Hiện Libya đã nâng sản lượng dầu lên khoảng 1,4 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua. NOC đang lên kế hoạch khôi phục hoạt động tại nhiều mỏ dầu phải ngừng khai thác trong nhiều năm do xung đột và bất ổn chính trị sau khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi kết thúc vào năm 2011.

Để đạt mục tiêu 2 triệu thùng/ngày vào đầu năm 2031, Libya dự kiến huy động 16 tỷ USD từ các đối tác quốc tế, đồng thời NOC sẽ đầu tư khoảng 20 tỷ USD để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành dầu khí.

Hồi tháng 7/2026, NOC thông báo phát hiện một mỏ dầu mới với trữ lượng ước tính khoảng 195 triệu thùng, dự kiến có công suất khai thác khoảng 5.000 thùng/ngày.

Theo NOC, mỏ dầu Eassar được phát hiện sau khi công ty năng lượng OMV của Áo khoan giếng thăm dò B1-106/4.

NOC cho biết mỏ Eassar nằm trong bể trầm tích Sirte ở miền Trung Libya. Công ty Zueitina Oil Operations, đơn vị thành viên của NOC, sẽ đảm nhiệm vai trò nhà điều hành chính trong quá trình khai thác mỏ.

Theo NOC, lợi thế của mỏ Eassar là nằm gần hệ thống cơ sở hạ tầng khai thác hiện có, giúp sớm đưa mỏ vào khai thác thương mại, qua đó góp phần nâng sản lượng dầu và củng cố ngành công nghiệp dầu khí của Libya.

Theo số liệu gần đây do NOC công bố, Libya hiện khai thác được hơn 1,4 triệu thùng dầu/ngày.

Là quốc gia được miễn thực hiện các hạn ngạch sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+), ngân sách hàng năm của Libya phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ dầu mỏ của nước này./.

Libya phát hiện mỏ dầu mới có trữ lượng gần 200 triệu thùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) ngày 17/7 thông báo phát hiện một mỏ dầu mới với trữ lượng ước tính khoảng 195 triệu thùng, dự kiến có công suất khai thác khoảng 5.000 thùng/ngày.