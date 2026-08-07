Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mua thêm 20 tấn vàng trong tháng 7

Dữ liệu chính thức công bố ngày 7/8 cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương nước này) đã mua thêm khoảng 20 tấn vàng trong tháng 7/2026.

Đây là đợt bổ sung dự trữ hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023, đánh dấu tháng mua ròng thứ 21 liên tiếp của cơ quan này.

Cụ thể, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đã tăng thêm 640.000 ounce trong tháng 7/2027, nâng tổng mức dự trữ lên 76,08 triệu ounce so với mức 75,44 triệu ounce vào cuối tháng 6/2026. Tổng giá trị dự trữ vàng của nước này hiện đạt 306,35 tỷ USD, tăng so với con số 303,72 tỷ USD của tháng trước.

Tốc độ gom vàng của PBoC đã liên tục tăng trong 5 tháng qua. Cơ quan này bắt đầu đà tăng với 160.000 ounce vào tháng 3/2026, lên mức 480.000 ounce (khoảng 15 tấn) vào tháng 6/2026, và chạm đỉnh vào tháng 7/2026. Kỷ lục mua vào gần nhất được ghi nhận là 740.000 ounce vào tháng 10/2023.

Ngay sau khi dữ liệu của PBoC được công bố, giá vàng giao ngay trên thị trường đã bật tăng 1,8%, vượt mốc 4.316 USD/ounce và chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 6/2026. Tính chung trong tháng 7/2026, giá kim loại quý này đã tăng 0,84%, chính thức chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài 4 tháng liên tiếp và ghi nhận tháng tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 2/2026.

Hàng loạt yếu tố vĩ mô tích cực đã tiếp sức cho đà tăng của giá vàng. Các tín hiệu về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển Hormuz đã giúp giá năng lượng hạ nhiệt. Cùng với dữ liệu lạm phát Mỹ tiếp tục suy yếu, giới đầu tư đang đồng loạt hạ thấp dự báo về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư tổ chức tại Trung Quốc cũng đang tích cực rót vốn vào các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) được bảo chứng bằng vàng tại thị trường nội địa.

Trong một diễn biến liên quan, các nguồn tin thạo việc cho biết PBoC đang âm thầm gia tăng lượng vàng lưu trữ tại Hong Kong trong vài tháng qua. Động thái này nhằm hỗ trợ nỗ lực đưa đặc khu này trở thành trung tâm giao dịch vàng toàn cầu, đồng thời đẩy nhanh chiến lược dài hạn của Trung Quốc trong việc chuyển một phần dự trữ vàng từ London (Anh) về nước.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) ước tính các ngân hàng trung ương đã mua tổng cộng 289 tấn vàng trong quý 2/2026. Dù lực mua từ khu vực công đã phục hồi so với quý 1, WGC dự báo tổng khối lượng gom vàng của các cơ quan này trong cả năm nay vẫn sẽ giảm nhẹ./.

Trung Quốc tăng dự trữ vàng 20 tháng liên tiếp Tính đến cuối tháng 6/2026, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 75,44 triệu ounce, tăng 480.000 ounce so với tháng trước đó, tiếp nối xu hướng tích lũy liên tục kéo dài suốt 20 tháng qua.