Việt Nam khẳng định vị thế tại triển lãm thương mại quốc tế của Ấn Độ

Tiếp nối dấu ấn tại Triển lãm Thương mại Quốc tế Uttar Pradesh (UPITS) 2024, Việt Nam tiếp tục được phía Ấn Độ lựa chọn là Quốc gia Đối tác tại UPITS 2026 (từ ngày 25-29/9), khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhằm cung cấp thông tin và kết nối doanh nghiệp trước thềm UPITS 2026, chiều 7/8, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng nhấn mạnh việc Việt Nam tiếp tục được lựa chọn là Quốc gia Đối tác tại UPITS 2026 thể hiện sự ghi nhận của phía Ấn Độ đối với uy tín và vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong hợp tác kinh tế, thương mại song phương.

Theo ông Bùi Trung Thướng, đây cũng là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác tại Ấn Độ. Đồng thời, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận và khai thác tiềm năng của bang Uttar Pradesh - bang đông dân nhất và là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Ấn Độ.

Theo ông Bùi Trung Thướng, sau 3 kỳ tổ chức, UPITS đã trở thành một trong những nền tảng giao thương và kết nối nguồn cung quan trọng của Ấn Độ, thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, các chuỗi bán lẻ, nền tảng thương mại điện tử, nhà đầu tư và khách mua quốc tế.

Triển lãm tập trung vào nhiều lĩnh vực có thế mạnh và tiềm năng hợp tác với Việt Nam như nông nghiệp, thực phẩm chế biến, thủy sản, dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử, logistics, năng lượng tái tạo, y tế, dược phẩm, du lịch và công nghiệp chế tạo.

Tại hội thảo, đại diện Chính quyền bang Uttar Pradesh đã giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển và các cơ hội hợp tác dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khi đó, đại diện Ban tổ chức UPITS 2026 đã cập nhật những điểm mới của triển lãm, các ngành hàng trọng điểm và những nội dung doanh nghiệp cần lưu ý khi tham gia.

Đáng chú ý, Ban tổ chức UPITS 2026 công bố nhiều chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp và khách mua quốc tế.

Theo đại diện Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ (FIEO), khách mua đủ điều kiện đến từ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ được hỗ trợ một phần chi phí vé máy bay, tối đa 350 USD, cùng 2 đêm lưu trú tại khách sạn 5 sao và các dịch vụ hỗ trợ kết nối, logistics và đón tiễn sân bay.

Dự kiến, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tổ chức Gian hàng Quốc gia Việt Nam tại UPITS 2026 cùng nhiều hoạt động xúc tiến thương mại như Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ, các phiên kết nối giao thương B2B và chương trình quảng bá sản phẩm, văn hóa, du lịch và hàng không Việt Nam.

Mục tiêu là tăng cường hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại thị trường Ấn Độ, mở rộng mạng lưới đối tác và tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam tại một trong những triển lãm thương mại quốc tế quan trọng của Ấn Độ.

Trong khuôn khổ hội thảo, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cũng giới thiệu triển lãm Vietnam International Sourcing Expo 2026 (từ ngày 3-5/9) do Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức, qua đó thúc đẩy kết nối hai chiều giữa các doanh nghiệp hai nước, góp phần mở rộng xuất khẩu của Việt Nam và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng giữa hai thị trường./.

Hợp tác logistics và thương mại điện tử Việt Nam-Ấn Độ còn nhiều dư địa Chuyên gia Deepanker Parashar nhận định quan hệ kinh tế Việt Nam-Ấn Độ đang đứng trước nhiều cơ hội tăng trưởng mới, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, kho bãi tích hợp và thương mại điện tử.