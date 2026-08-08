Xe điện Trung Quốc mở rộng cuộc đua công nghệ ra Đông Nam Á

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (GIIAS) 2026, các thương hiệu Trung Quốc đồng loạt mang đến những mẫu xe điện, xe hybrid và hệ sinh thái xe thông minh nhằm mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á.

Triển lãm Ôtô Quốc tế Indonesia (GIIAS) 2026 phản ánh rõ xu hướng cạnh tranh mới của ngành ô tô khu vực khi các thương hiệu Trung Quốc đồng loạt giới thiệu xe điện, xe hybrid và hệ sinh thái xe thông minh nhằm mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á. Thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng giá bán, các hãng đang chuyển trọng tâm sang công nghệ.

Diễn ra tại Tangerang (Indonesia), GIIAS 2026 quy tụ hơn 60 thương hiệu ô tô. Nổi bật là sự góp mặt của BYD, Wuling, Chery, Geely, GAC, GWM, XPeng, BAIC, Jetour và Leapmotor với loạt mẫu xe thuần điện (EV), hybrid sạc ngoài (PHEV) cùng nhiều công nghệ kết nối và hỗ trợ lái.

Trong đó, Wuling giới thiệu mẫu SUV Eksion với cả phiên bản thuần điện và hybrid, còn BYD mang đến nhiều mẫu xe điện ở các phân khúc khác nhau, thu hút đông đảo khách tham quan.

Sự mở rộng của các hãng xe Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Indonesia tăng trưởng chậm, khiến cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Các doanh nghiệp không chỉ đầu tư vào sản phẩm mà còn phát triển phần mềm, tính năng kết nối và hệ thống hỗ trợ lái để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Sự hiện diện ngày càng lớn của các thương hiệu Trung Quốc cho thấy Đông Nam Á đang trở thành thị trường trọng điểm của ngành xe điện toàn cầu, đồng thời phản ánh xu hướng cạnh tranh mới, nơi công nghệ và hệ sinh thái thông minh dần trở thành yếu tố quyết định lợi thế của các hãng xe./.