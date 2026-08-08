Áp dụng "luồng xanh" cho nhà đầu tư dự án hạ tầng công nghiệp phía Đông Đắk Lắk

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng công nghiệp phía Đông tỉnh Đắk Lắk tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững, bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng, cơ quan chuyên môn của tỉnh và các địa phương đã linh hoạt áp dụng cơ chế “luồng xanh” để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm triển khai thi công trên thực địa.

Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và thực hiện các thủ tục cần thiết ban đầu, tháng 8/2026, Ban Quản lý khu Kinh tế Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) đã công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Xuân Đông và Khu công nghiệp Hòa Xuân Tây.

Mục tiêu của 2 dự án này là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; xây dựng công trình nhà xưởng, nhà văn phòng. Địa điểm thực hiện tại phường Đông Hòa và xã Hòa Xuân với quy mô trên 800ha; tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng.

Chủ đầu tư giới thiệu Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Xuân Đông (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Hai khu công nghiệp này có vị trí thuận lợi kết nối với các dự án động lực trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, góp phần hình thành không gian công nghiệp mới, thu hút các ngành công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Năm (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) cho biết sau khi xã phối hợp nhà đầu tư tổ chức công bố chủ trương đầu tư hạ tầng hai khu công nghiệp Hòa Xuân Đông và Hòa Xuân Tây, người dân như ông rất phấn khởi bởi khu công nghiệp phát triển sẽ thu hút nhiều lao động, đời sống phát triển. Ông mong muốn chính quyền và cơ quan chuyên môn thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng bảo đảm đúng quy định và có chính sách chuyển đổi nghề hiệu quả.

Theo ông Trần Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam, khi thực hiện tìm hiểu đầu tư dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, Công ty được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tích cực hỗ trợ và đưa vào danh sách nhà đầu tư chiến lược, được hưởng cơ chế “luồng xanh” ưu đãi.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty đã làm việc với cơ quan chuyên môn và địa phương để thực hiện các bước tiếp theo từ đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai đến việc khảo sát, đánh giá vật liệu san lấp để lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án. Hiện, nhiều nhà đầu tư thứ cấp đã làm việc với Công ty về việc đầu tư tại dự án khu công nghiệp này.

Thời gian qua, nhờ thực hiện đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đang được hình thành ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cũng như tạo việc làm cho người dân địa phương.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) đang được triển khai thực hiện với tỷ lệ bàn giao mặt bằng thực tế cho nhà đầu tư trên 20%, tỷ lệ phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng trên 70% tổng diện tích dự án.

Theo ông Trần Kim Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, các dự án hạ tầng khu công nghiệp đang được triển khai trên địa bàn là cơ hội tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Xã luôn đồng hành cùng nhà đầu tư để hoàn thành thủ tục, sớm triển khai thi công trên thực địa; đồng thời tích cực vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân nắm bắt chủ trương, chấp hành quy định.

Trong số đó, việc triển khai các chiến dịch giải phóng mặt bằng được xã đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, nhiều dự án đã có mặt bằng sạch để thi công, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Khu Kinh tế Nam Phú Yên hiện đang thu hút nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, cảng biển.

Nhiều nhà đầu tư đánh giá nơi đây là cực tăng trưởng rất lớn ở khu vực Nam Trung Bộ, nhất là khi dự án Cảng Bãi Gốc đi vào hoạt động và kết nối với Khu kinh tế Vân Phong. Ngoài ra, khi trục cao tốc Buôn Ma Thuột kết nối Tuy Hòa được hình thành, nguồn nguyên liệu ở khu vực Tây Nguyên sẽ được vận chuyển qua khu vực này, tạo thành một tổ hợp công nghiệp, cảng biển lớn.

Theo ông Huỳnh Lữ Tân, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, xác định các dự án hạ tầng công nghiệp tại Khu kinh tế Nam Phú Yên có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tỉnh đã áp dụng cơ chế “luồng xanh” để tạo sự thuận lợi cho nhà đầu tư.

Theo cơ chế này, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đều được thực hiện giảm trên 50% so với quy định. Những vướng mắc, khó khăn khi triển khai dự án đều được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cập nhật hàng tuần để tháo gỡ. Nhờ vậy, việc triển khai dự án được thực hiện nhanh nhất nhưng cũng đúng các thủ tục pháp lý.

Để đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng công nghiệp, cảng biển, giao thông kết nối, Đắk Lắk cũng đã triển khai nhiều chiến dịch giải phóng mặt bằng, qua đó tạo được khí thế và quyết tâm tại các địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm./.

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