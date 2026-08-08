Quảng Trị quyết tâm bàn giao sớm mặt bằng Dự án Nhà máy điện gió LIG-Hướng Hóa 1

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện gió LIG-Hướng Hóa 1 với mục tiêu sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công, đưa dự án vào hoạt động theo tiến độ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, hiện Dự án Nhà máy điện gió LIG-Hướng Hóa 1 đã cơ bản hoàn thành công tác thu hồi, thuê đất đối với các hạng mục chính, đạt khoảng 98% diện tích.

Các hạng mục đã hoàn thành gồm trạm biến áp, nhà điều hành, vị trí tuabin, đường giao thông nội khu, móng cột đường dây 220kV và ngăn lộ mở rộng; tổng diện tích được nhà nước cho thuê là 146.861m2.

Phần diện tích còn lại liên quan đến hạng mục đường dây 35kV và hành lang tuyến đường dây 220kV với 131 hộ dân; trong đó, toàn bộ 23 hộ thuộc diện thu hồi đất để xây dựng móng trụ đường dây 35 kV đã thống nhất phương án bồi thường.

Đối với hành lang đường dây 35 kV, mới có 19/65 hộ đồng ý phương án bồi thường; hành lang đường dây 220 kV có 36/43 hộ thống nhất phương án.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Quốc Hoàng cho biết khối lượng công việc còn lại vẫn khá lớn, phải thực hiện nhiều bước từ công khai phương án, thẩm định, phê duyệt, chi trả tiền bồi thường đến bàn giao mặt bằng. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần triển khai quyết liệt, đồng bộ để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo thống nhất tại cuộc họp do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì mới đây, đối với 78 hộ đã đồng ý phương án bồi thường, Ban Quản lý dự án Phát triển quỹ đất xã Khe Sanh và Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh phải hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt phương án và chi trả tiền trước ngày 10/8/2026.

Đối với 53 hộ còn lại chưa thống nhất phương án, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh tiếp tục tuyên truyền, vận động; trường hợp đã hoàn tất các bước theo quy định nhưng vẫn không chấp hành sẽ thực hiện bảo vệ thi công theo chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh thường xuyên báo cáo tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần LIG-Hướng Hóa 1 chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí chi trả bồi thường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm triển khai các hạng mục còn lại và đưa dự án vào vận hành.

Dự án Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 (do Công ty Cổ phần điện gió LIG Hướng Hóa 1 làm chủ đầu tư) tại địa bàn xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) có quy mô công suất 48 MW và tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng./.

Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư loạt dự án điện gió trên 7.800 tỷ đồng Bốn dự án điện gió được triển khai trên địa bàn Kỳ Văn, Kỳ Lạc, Kỳ Hoa và Kỳ Thượng, với tổng công suất 225MW, gồm 45 tuabin gió, dự kiến phát lên lưới điện quốc gia khoảng 591,456 triệu kWh mỗi năm.

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