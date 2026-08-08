Ca vi phẫu ghép da đầu hiếm gặp giúp bệnh nhân phục hồi sau 10 năm

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đây là một trong những trường hợp ghép lại toàn bộ da đầu thành công ở trẻ nhỏ đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là ca bệnh đặc biệt hiếm gặp trên thế giới.

Một tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra với một bé gái 2 tuổi cách đây 10 năm (10/2016) khiến toàn bộ mảng da đầu của cháu bị lột rời hoàn toàn, một chấn thương cực kỳ hiếm gặp. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Tại bệnh viện, êkíp phẫu thuật triển khai ca nối ghép kéo dài liên tục 10 giờ xuyên đêm và đã thực hiện thành công. Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đây là một trong những trường hợp ghép lại toàn bộ da đầu thành công ở trẻ nhỏ đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là ca bệnh đặc biệt hiếm gặp trên thế giới.

Sau 10 năm, phần da đầu của bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, tóc mọc gần như bình thường, không ảnh hưởng đáng kể đến thẩm mỹ hay tâm lý. Hiện cháu phát triển khỏe mạnh, học tập và sinh hoạt như các bạn, gần như không còn dấu vết của vụ tai nạn năm nào. Kết quả điều trị đã khẳng định hiệu quả của kỹ thuật vi phẫu trong xử lý những tổn thương đặc biệt phức tạp, đồng thời mở ra cơ hội phục hồi cho nhiều trường hợp chấn thương tương tự./.