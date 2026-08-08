Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Khung kế hoạch thời gian năm học

Bộ Giáo dục ban hành khung kế hoạch từ năm học 2026-2027, quy định thời gian tựu trường, lễ khai giảng và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2308/QĐ-BGDĐT ngày 6/8/2026 về Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, áp dụng trong toàn quốc từ năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo.

Các trường tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9 và lớp 12, tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Lễ khai giảng diễn ra vào ngày 5/9 hằng năm. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12/6 hằng năm.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở trước ngày 30/6 hằng năm./.