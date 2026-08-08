66 đoàn võ thuật lần đầu tiên hội tụ tại Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026

Tối 7/8, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 chính thức khai mạc, quy tụ 66 đoàn võ thuật trong nước và quốc tế cùng khoảng 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ.

Tối 7/8, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 chính thức khai mạc, quy tụ 66 đoàn võ thuật trong nước và quốc tế cùng khoảng 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ. Festival trở thành không gian giao lưu giữa nhiều trường phái võ thuật, đồng thời góp phần đưa võ thuật đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt”, chương trình khai mạc kết hợp võ thuật với âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, ánh sáng và hình ảnh để tái hiện những lát cắt lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động trong ngày 8/8 và 9/8 tiếp tục mở rộng với các chương trình biểu diễn, giao lưu giữa các môn phái, trình diễn võ phục và binh khí truyền thống, trải nghiệm Vovinam, võ cổ truyền và các workshop dành cho công chúng.

Bên cạnh Festival, một số giải đấu hưởng ứng như Taekwondo Hà Nội mở rộng, Lân Sư Rồng Hà Nội mở rộng, Wushu Hà Nội mở rộng và Ngày hội Nhu thuật Hà Nội mở rộng 2026 cũng được tổ chức, mở rộng không gian tiếp cận võ thuật tới nhiều nhóm công chúng.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa - thể thao thường niên của Thủ đô, góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị võ thuật truyền thống, đồng thời tăng cường giao lưu giữa Việt Nam và cộng đồng võ thuật quốc tế./.