Lần đầu tiên tổ chức Festival Võ thuật quốc tế tại Hoàng thành Thăng Long

Tối 7/8, tại Hoàng thành Thăng Long, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với chủ đề "Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt."

Festival quy tụ đông đảo võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên trong nước và quốc tế, mở đầu chuỗi hoạt động giao lưu, biểu diễn và quảng bá võ thuật diễn ra đến ngày 9/8.

Tham dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các liên đoàn, câu lạc bộ võ thuật trong nước và quốc tế, các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên, đông đảo nhân dân và du khách.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội tại Hoàng thành Thăng Long, nhằm tôn vinh truyền thống thượng võ của dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các môn võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao quốc tế và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với chủ đề "Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt" tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long là hoạt động thiết thực của thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Festival năm nay có sự tham gia của 66 đoàn võ thuật, trong đó 59 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và 7 đoàn quốc tế đến từ 6 nước gồm Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Liên bang Thụy Sĩ, Vương quốc Maroc. Đây không chỉ là dịp giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị các môn võ thuật truyền thống của các dân tộc, mà còn là cơ hội để các đoàn võ thuật trong và ngoài nước tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tôn vinh truyền thống thượng võ, góp phần bảo tồn lan tỏa các môn võ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

Theo Ban Tổ chức, Festival năm nay quy tụ khoảng 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ đến từ Hà Nội, nhiều địa phương trong cả nước cùng các đoàn võ thuật quốc tế. Chương trình khai mạc được truyền hình trực tiếp và chương trình nghệ thuật chủ đề "Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt." Điểm nhấn của đêm khai mạc là các màn biểu diễn kết hợp võ thuật với âm nhạc, nghệ thuật sân khấu để tái hiện lịch sử, văn hóa Việt Nam, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ Festival, từ ngày 8- 9/8 diễn ra các hoạt động giao lưu, biểu diễn võ thuật của các môn phái, võ phái, võ đường, các đoàn quốc tế; trình diễn võ phục, binh khí truyền thống; trải nghiệm Vovinam, võ cổ truyền; các không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa gắn với võ thuật tại Hoàng thành Thăng Long. Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức các giải đấu hưởng ứng như Taekwondo Hà Nội mở rộng, Lân Sư Rồng Hà Nội mở rộng, Wushu Hà Nội mở rộng và Ngày hội Nhu thuật Hà Nội mở rộng 2026.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 7-9/8, được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa-thể thao thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, lan tỏa tinh hoa võ Việt và thúc đẩy giao lưu quốc tế./.

Hà Nội lần đầu tổ chức Festival Võ thuật quốc tế tại Hoàng Thành Thăng Long Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 7-9/8/2026 tại Hoàng Thành Thăng Long và một số địa điểm thi đấu, biểu diễn trên địa bàn thành phố Hà Nội.