HLV Kim Sang-sik: 'Tôi mong Đình Bắc vươn xa hơn tầm Đông Nam Á'

Tối 7/8, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026, qua đó giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

Ngôi sao sáng nhất của "Binh đoàn Rồng Vàng" là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Chân sút mang áo số 9 đã lập một cú đúp bàn thắng ở các phút thứ 18 và 89, nâng tổng số bàn thắng ở kỳ ASEAN Cup đầu tiên trong sự nghiệp lên con số 5, tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik dành lời khen cho cậu học trò đồng thời khẳng định bản thân ông đặt kỳ vọng rất lớn vào tiềm năng phát triển của Đình Bắc.

"Tôi thường xuyên trao đổi với Đình Bắc trước và sau mỗi trận đấu. Tôi mong muốn rằng Đình Bắc không chỉ có những màn trình diễn tốt ở sân chơi Đông Nam Á, mà còn phấn đấu hướng đến những giải đấu cao hơn. Vì vậy tôi luôn đặt kỳ vọng cao nhất cho Đình Bắc trước mỗi trận đấu. Tôi mong Đình Bắc sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai," nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng chia sẻ thêm rằng, sau khi bị thay ra từ hiệp một ở trận đấu với Singapore, Đình Bắc đã cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên sau đó, chân sút mang áo số 9 đã nỗ lực để đáp ứng những yêu cầu của ban huấn luyện và có màn thể hiện ấn tượng ở trận sân nhà thứ hai gặp đối thủ Campuchia.

Cùng tham dự buổi họp báo với "thầy Kim," Đình Bắc khẳng định anh luôn nỗ lực hết khả năng mỗi khi được ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

"Sự cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam không chỉ đến trên hàng công, mà mọi vị trí đều có những cầu thủ xuất sắc. Bắc luôn cố gắng biến những áp lực thành động lực để mỗi khi có cơ hội ra sân sẽ cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam," tiền đạo sinh năm 2004 chia sẻ.

Đình Bắc (áo đỏ) lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)

Trở lại với trận đấu gặp Campuchia, nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết toàn đội đã có những khoảnh khắc mất tập trung, một trong số đó đã dẫn đến bàn thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam.

"Tôi muốn các cầu thủ sẽ rút ra bài học từ những khoảnh khắc mất tập trung trong trận đấu ngày hôm nay. Đây cũng là trận đấu mà tôi trao cơ hội ra sân cho một số cầu thủ trẻ, mong rằng toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì sự cạnh tranh trong tập thể, từ đó nâng cao chất lượng chung của đội tuyển Việt Nam," huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.

Về kế hoạch chuẩn bị cho vòng đấu bán kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết toàn đội sẽ tận dụng quãng nghỉ kéo dài 8 ngày sau vòng bảng để hồi phục thể lực và tinh thần, hướng đến thành tích tốt nhất.

​Giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam sẽ chờ đợi đối thủ là đội "về đích" thứ hai ở bảng B.

Trận bán kết lượt đi của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 16/8, trận lượt về sẽ diễn ra vào tối 19/8 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)./.

Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng A. (Ảnh: ASEAN United FC)

Đình Bắc rực sáng với cú đúp, tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup với ngôi đầu bảng Cú đúp của Đình Bắc cùng pha phản lưới nhà của hậu vệ bên phía Campuchia giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1, qua đó vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng A.