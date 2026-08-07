ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam thẳng tiến vào bán kết với thành tích nhất bảng

Tối 7/8, đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á 2026 (ASEAN Cup 2026) bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia trên sân Mỹ Đình, qua đó giành ngôi nhất bảng A và giành quyền vào bán kết.

Với lợi thế sân nhà và mục tiêu giành ngôi đầu bảng A, các học trò của Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tổ chức các pha tấn công từ hai biên.

Dù vậy, các cầu thủ Campuchia cũng cho thấy sự tự tin trong những tình huống phản công. Phút 14, Samuel Bong cướp bóng từ chân Thành Chung rồi băng xuống đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang, nhưng không thể tận dụng thành công cơ hội mở tỷ số.

Đội tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 18, Đình Bắc có pha đi bóng táo bạo từ trung lộ, xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ môn Koy Salim, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn, duy trì sức ép lên phần sân Campuchia. Đội khách chủ động lùi sâu đội hình, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công, khiến những phút cuối hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Campuchia. Phút 71, tuyển Campuchia bất ngờ gỡ hòa 1-1. Từ đường chuyền dài vượt tuyến, Iago Bento bứt tốc vượt qua Xuân Mạnh trước khi ghi bàn quân bình tỉ số trận đấu. Phút 84, tuyển Việt Nam tái lập thế dẫn bàn. Xuân Son thoát xuống đối mặt, cú sút của anh buộc hậu vệ Im Vakhim trong nỗ lực lùi về cản phá đã đá phản lưới nhà, giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 2-1. Phút 90+2, Đình Bắc hoàn tất cú đúp. Từ một pha phản công nhanh, tiền đạo số 9 dứt điểm kỹ thuật, đánh bại thủ môn Salim Koy, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với 3 điểm có được, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vươn lên đứng đầu bảng A với 10 điểm (3 thắng, 1 hòa). Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026 sẽ được xác định sau 2 trận đấu tại bảng B giữa Thái Lan gặp Myanmar và Malaysia gặp Philippines vào 20 giờ ngày 8/8.

Đội tuyển Singapore xếp nhì bảng A sau trận hòa 1-1 trước Indonesia và lọt vào bán kết giải đấu, đội tuyển Indonesia chính thức bị loại.

Thái Lan đang là đội dẫn đầu bảng B với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Xếp thứ hai là Malaysia với 6 điểm, Myanmar cũng đang có 6 điểm nhưng xếp thứ 3 do kém hệ số đối đầu trực tiếp./.

Nhận định Việt Nam vs Campuchia: Vì sao thầy trò HLV Kim Sang-sik cần giành ngôi đầu bảng? Theo lịch thi đấu chính thức của ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nếu đi tiếp với ngôi đầu bảng A sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về, và xa hơn là trận chung kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

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